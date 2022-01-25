12:56 25.01.2022 (обновлено: 13:03 25.01.2022)
Лукашенко призвал готовиться к любому развитию событий в стране
Президент Белоруссии Лукашенко призвал быть готовыми к любому развитию ситуации в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию ситуации в стране и у ее границ.
"Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поймите: дело же не в нас. Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну… Грубо говоря, мы никому не нужны. Вы знаете, что им надо", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента.
По его словам, пример того, насколько решительно Белоруссия готова действовать, был продемонстрирован в 2020 году в период президентской избирательной кампании и по ее завершению.
"Мне пришлось поднять пол-армии и бросить на запад (западное направление Белоруссии – ред.). То, что было здесь, внутри, и мы плачемся "ах", "ох" — это цветочки. Ягодки были там. И если бы мы вовремя не перекрыли направления их действий желаемых, может быть, и ситуация бы по-другому разворачивалась", - отметил Лукашенко.
Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".