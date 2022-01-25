https://ria.ru/20220125/lukashenko-1769410587.html

Лукашенко призвал готовиться к любому развитию событий в стране

Лукашенко призвал готовиться к любому развитию событий в стране - РИА Новости, 25.01.2022

Лукашенко призвал готовиться к любому развитию событий в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию ситуации в стране и у ее границ. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:56

2022-01-25T12:56

2022-01-25T13:03

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александр лукашенко

прибалтика

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию ситуации в стране и у ее границ."Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поймите: дело же не в нас. Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну… Грубо говоря, мы никому не нужны. Вы знаете, что им надо", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента.По его словам, пример того, насколько решительно Белоруссия готова действовать, был продемонстрирован в 2020 году в период президентской избирательной кампании и по ее завершению.Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/lukashenko-1769408726.html

https://ria.ru/20220125/voyna-1769395315.html

варшава

белоруссия

прибалтика

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в мире, варшава, белоруссия, нато, александр лукашенко, прибалтика, министерство обороны белоруссии