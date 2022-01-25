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Лукашенко призвал готовиться к любому развитию событий в стране
Лукашенко призвал готовиться к любому развитию событий в стране - РИА Новости, 25.01.2022
Лукашенко призвал готовиться к любому развитию событий в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию ситуации в стране и у ее границ. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:56
2022-01-25T13:03
в мире
варшава
белоруссия
нато
александр лукашенко
прибалтика
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию ситуации в стране и у ее границ."Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поймите: дело же не в нас. Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну… Грубо говоря, мы никому не нужны. Вы знаете, что им надо", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента.По его словам, пример того, насколько решительно Белоруссия готова действовать, был продемонстрирован в 2020 году в период президентской избирательной кампании и по ее завершению.Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/lukashenko-1769408726.html
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в мире, варшава, белоруссия, нато, александр лукашенко, прибалтика, министерство обороны белоруссии
12:56 25.01.2022 (обновлено: 13:03 25.01.2022)
 
Лукашенко призвал готовиться к любому развитию событий в стране

Президент Белоруссии Лукашенко призвал быть готовыми к любому развитию ситуации в стране

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию ситуации в стране и у ее границ.
"Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поймите: дело же не в нас. Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну… Грубо говоря, мы никому не нужны. Вы знаете, что им надо", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
12:46В мире
Лукашенко призвал "держать ухо востро", чтобы избежать прежних ошибок
По его словам, пример того, насколько решительно Белоруссия готова действовать, был продемонстрирован в 2020 году в период президентской избирательной кампании и по ее завершению.

"Мне пришлось поднять пол-армии и бросить на запад (западное направление Белоруссии – ред.). То, что было здесь, внутри, и мы плачемся "ах", "ох" — это цветочки. Ягодки были там. И если бы мы вовремя не перекрыли направления их действий желаемых, может быть, и ситуация бы по-другому разворачивалась", - отметил Лукашенко.

Ранее минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
11:58
Лукашенко заявил, что не хочет "никакой войнушки"
 
В миреВаршаваБелоруссияНАТОАлександр ЛукашенкоПрибалтикаМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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