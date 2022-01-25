https://ria.ru/20220125/lnr-1769391768.html
В ЛНР заявили о росте объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ
В ЛНР заявили о росте объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ - РИА Новости, 25.01.2022
В ЛНР заявили о росте объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ
Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует рост интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ, заявил начальник... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:47
2022-01-25T11:47
2022-01-25T11:47
в мире
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует рост интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко на брифинге."Зафиксировано увеличение интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ, а также отмечена работа узлов связи запасных командных пунктов, в том числе узла связи штаба операции объединенных сил (ООС) с позывным "Сармат", - сказал Лещенко.
https://ria.ru/20220124/donbass-1769326362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о росте объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ
В Народной милиции ЛНР заявили о росте объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ