https://ria.ru/20220125/lnr-1769391768.html

В ЛНР заявили о росте объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ

В ЛНР заявили о росте объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ - РИА Новости, 25.01.2022

В ЛНР заявили о росте объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ

Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует рост интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ, заявил начальник... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:47

2022-01-25T11:47

2022-01-25T11:47

в мире

вооруженные силы украины

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует рост интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко на брифинге."Зафиксировано увеличение интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ, а также отмечена работа узлов связи запасных командных пунктов, в том числе узла связи штаба операции объединенных сил (ООС) с позывным "Сармат", - сказал Лещенко.

https://ria.ru/20220124/donbass-1769326362.html

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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр