00:24 25.01.2022 (обновлено: 07:41 25.01.2022)
Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ" до 90 дней из-за Украины
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Минфин США сократил срок действия лицензий российской "Группы ГАЗ" до 90 дней на фоне ситуации вокруг Украины.
"Эти лицензии ранее продлевались 23 декабря 2020 года на год. Новые лицензии продлевают на период короче - 90 дней", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) российского бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании, включая "Группу ГАЗ". Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако в январе прошлого года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке. При этом введение санкций против компании неоднократно откладывали, в последний раз — до 26 января 2022 года.
В июне прошлого года суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить санкции, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыв дело.