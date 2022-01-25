https://ria.ru/20220125/litinstitut-1769418947.html

Минкульт опроверг информацию о расформировании Литинститута

Минкульт опроверг информацию о расформировании Литинститута - РИА Новости, 25.01.2022

Минкульт опроверг информацию о расформировании Литинститута

Министерство культуры РФ не принимало решений по расформированию Литературного института имени Горького, вуз продолжает свою работу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:32

2022-01-25T13:32

2022-01-25T13:38

культура

общество

образование - общество

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

литературный институт имени горького

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство культуры РФ не принимало решений по расформированию Литературного института имени Горького, вуз продолжает свою работу, сообщает пресс-служба ведомства.В ведомстве уточнили, что в декабре 2021 года действительно состоялась встреча студентов и преподавательского состава института с заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой, на которой ректор вуза Алексей Варламов представил результаты деятельности института."Встреча прошла в конструктивном ключе, в частности были обсуждены планы по реставрации зданий учебных корпусов, содержание образовательных программ и внеучебные мероприятия учреждения", — добавили в министерстве.

https://ria.ru/20211106/obrazovanie-1757862409.html

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общество, образование - общество, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), литературный институт имени горького, россия