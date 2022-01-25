https://ria.ru/20220125/lifty-1769548985.html

В Вологде и Череповце при поддержке депутатов ЕР заменили лифты

В Вологде и Череповце при поддержке депутатов ЕР заменили лифты - РИА Новости, 26.01.2022

В Вологде и Череповце при поддержке депутатов ЕР заменили лифты

В Вологодской области в 2021 году отремонтировали 500 многоквартирных домов и заменили на новые 113 лифтов, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-25T10:03

2022-01-25T10:03

2022-01-26T10:24

вологодская область

вологда

череповец

жкх

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ВОЛОГДА, 25 янв – РИА Новости. В Вологодской области в 2021 году отремонтировали 500 многоквартирных домов и заменили на новые 113 лифтов, сообщает пресс-служба регионального парламента.В программу краткосрочного ремонта в прошлом году вошли 500 многоквартирных домов, и абсолютно все запланированные работы были окончены в срок. Больше всего домов привели в порядок в Вологде (128) и Череповце (152). Среди муниципальных образований в лидеры вышли Великоустюгский и Вологодский районы – там отремонтировали по 26 домов в каждом, говорится в сообщении."Особенность прошлого года – рекордное число замененных лифтов. На проблему неудовлетворительного состояния оборудования внимание обратили депутаты областного парламента. По нашей инициативе была разработана программа по ремонту лифтов в Вологде и Череповце. Вместе с этим мы подготовили обращение в Госдуму и правительство России по софинансированию работ, потому что это довольно дорого. В конце 2020 года приняли соответствующее решение, но с условием, что средства будут компенсированы по окончании работ", - приводит пресс-служба слова спикера Законодательного собрания области Андрея Луценко.В планах на 2022 год – провести 234 вида работ в 170 многоквартирных домах области. В четырех из них уже на сегодняшний момент ремонт завершен. В ближайшие три месяца должны пройти все конкурсные процедуры, после чего начнется основная ремонтная кампания текущего года, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20211217/gazifikatsiya-1764175374.html

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вологда, череповец, жкх