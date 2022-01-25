https://ria.ru/20220125/lekarstva-1769445504.html
Мурашко заявил об отсутствии проблем с лекарствами против коронавируса
Мурашко заявил об отсутствии проблем с лекарствами против коронавируса - РИА Новости, 25.01.2022
Мурашко заявил об отсутствии проблем с лекарствами против коронавируса
Министерство здравоохранения РФ на сегодняшний день не видит значимых проблем с лекарствами в РФ для лечения коронавируса, заявил министр Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:14
2022-01-25T15:14
2022-01-25T16:08
распространение коронавируса
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ на сегодняшний день не видит значимых проблем с лекарствами в РФ для лечения коронавируса, заявил министр Михаил Мурашко."Каких-либо значимых проблем с наличием лекарственных препаратов мы сегодня не видим. Министерство промышленности и торговли совместно с нами работает на тему упреждения тех или иных дефицитов, возникающих в аптечной сети и медицинских организациях", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769447485.html
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михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:14 25.01.2022 (обновлено: 16:08 25.01.2022)
Мурашко заявил об отсутствии проблем с лекарствами против коронавируса
Глава Минздрава Мурашко: значимых проблем с лекарствами против коронавируса нет