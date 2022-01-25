https://ria.ru/20220125/lekarstva-1769445504.html

Мурашко заявил об отсутствии проблем с лекарствами против коронавируса

Мурашко заявил об отсутствии проблем с лекарствами против коронавируса - РИА Новости, 25.01.2022

Мурашко заявил об отсутствии проблем с лекарствами против коронавируса

Министерство здравоохранения РФ на сегодняшний день не видит значимых проблем с лекарствами в РФ для лечения коронавируса, заявил министр Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:14

2022-01-25T15:14

2022-01-25T16:08

распространение коронавируса

михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603846993_0:42:1708:1002_1920x0_80_0_0_add3afb8bd2da4762a3b585b97d608a1.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ на сегодняшний день не видит значимых проблем с лекарствами в РФ для лечения коронавируса, заявил министр Михаил Мурашко."Каких-либо значимых проблем с наличием лекарственных препаратов мы сегодня не видим. Министерство промышленности и торговли совместно с нами работает на тему упреждения тех или иных дефицитов, возникающих в аптечной сети и медицинских организациях", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769447485.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии