https://ria.ru/20220125/lekarstva-1769440630.html
Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах
Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах - РИА Новости, 25.01.2022
Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах и обеспечивать необходимый коечный фонд для пациентов с... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:00
2022-01-25T15:00
2022-01-25T15:45
общество
распространение коронавируса
михаил мишустин
здоровье - общество
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россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах и обеспечивать необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусом."Федеральный центр будет и дальше помогать российским субъектам справляться с трудностями. Еще раз обращаю внимание руководителей регионов - ваша задача заранее прогнозировать потребности в лекарствах, обеспечить готовность коечного фонда на случай ухудшения ситуации, и крайне важно на достаточном уровне поддерживать тестирование на коронавирус", - сказал Мишустин во вторник, выступая на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20220124/lekarstva-1769292878.html
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15:00 25.01.2022 (обновлено: 15:45 25.01.2022)
Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах
Премьер Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах