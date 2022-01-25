https://ria.ru/20220125/lekarstva-1769440630.html

Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах

Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах - РИА Новости, 25.01.2022

Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах и обеспечивать необходимый коечный фонд для пациентов с... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:00

2022-01-25T15:00

2022-01-25T15:45

общество

распространение коронавируса

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах и обеспечивать необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусом."Федеральный центр будет и дальше помогать российским субъектам справляться с трудностями. Еще раз обращаю внимание руководителей регионов - ваша задача заранее прогнозировать потребности в лекарствах, обеспечить готовность коечного фонда на случай ухудшения ситуации, и крайне важно на достаточном уровне поддерживать тестирование на коронавирус", - сказал Мишустин во вторник, выступая на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20220124/lekarstva-1769292878.html

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