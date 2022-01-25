https://ria.ru/20220125/lekarstva-1769440441.html
Мишустин призвал не допустить нехватку лекарств от коронавируса в регионах
Мишустин призвал не допустить нехватку лекарств от коронавируса в регионах - РИА Новости, 25.01.2022
Мишустин призвал не допустить нехватку лекарств от коронавируса в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не допустить нехватку лекарств от коронавируса в регионах. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:58
2022-01-25T14:58
2022-01-25T15:43
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не допустить нехватку лекарств от коронавируса в регионах."Важно обеспечить их (медиков в поликлиниках) всем, что нужно для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты. В медицинских организациях должны быть необходимые лекарства", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он напомнил, что кабмин выделил средства на их закупку.
https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769446440.html
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общество, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:58 25.01.2022 (обновлено: 15:43 25.01.2022)
Мишустин призвал не допустить нехватку лекарств от коронавируса в регионах
Премьер Мишустин призвал не допустить нехватку лекарств от коронавируса в регионах