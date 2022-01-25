https://ria.ru/20220125/krym-1769402724.html
В конституцию Крыма внесут поправки
В конституцию Крыма внесут поправки - РИА Новости, 25.01.2022
В конституцию Крыма внесут поправки
В конституцию Крыма внесут ряд поправок, в том числе исключат запрет на право одним лицом занимать пост главы республики более двух сроков подряд, сообщил глава РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:25
2022-01-25T12:25
2022-01-25T12:25
политика
республика крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. В конституцию Крыма внесут ряд поправок, в том числе исключат запрет на право одним лицом занимать пост главы республики более двух сроков подряд, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."С момента принятия конституции Республики Крым прошло восемь лет. За это время накопилась необходимость внесения изменений в главный закон республики определенных поправок", - сказал Константинов на заседании президиума парламента.В частности, по его словам, среди базовых поправок, которые будут внесены в конституцию: исключение ограничения по замещению должности главы Республики Крым одним лицом более двух сроков подряд, ужесточение требований, предъявляемых к кандидату на должность главы Крыма, в части запрета иметь гражданство иностранного государства.Кроме того, планируется исключить процедуру согласования кандидатуры прокурора Крыма с главой и парламентом республики, а также дополнить положения об участии органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления.
https://ria.ru/20220125/krym-1769398344.html
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РИА Новости
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политика, республика крым, владимир константинов
В конституцию Крыма внесут поправки
В конституцию Крыма внесут поправки, разрешающие возглавлять республику дольше двух сроков
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. В конституцию Крыма внесут ряд поправок, в том числе исключат запрет на право одним лицом занимать пост главы республики более двух сроков подряд, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"С момента принятия конституции Республики Крым
прошло восемь лет. За это время накопилась необходимость внесения изменений в главный закон республики определенных поправок", - сказал Константинов на заседании президиума парламента.
В частности, по его словам, среди базовых поправок, которые будут внесены в конституцию: исключение ограничения по замещению должности главы Республики Крым одним лицом более двух сроков подряд, ужесточение требований, предъявляемых к кандидату на должность главы Крыма, в части запрета иметь гражданство иностранного государства.
Кроме того, планируется исключить процедуру согласования кандидатуры прокурора Крыма с главой и парламентом республики, а также дополнить положения об участии органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления.