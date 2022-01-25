https://ria.ru/20220125/krym-1769398344.html
В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство
В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство - РИА Новости, 25.01.2022
В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство
В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:11
2022-01-25T12:11
2022-01-25T12:41
политика
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751756563_0:68:2978:1743_1920x0_80_0_0_7062cdcf23fb187f4b8bdbf0f808eb7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Речь об изменении пропорции между количеством одномандатных избирательных округов и количеством депутатских мандатов, которые распределяются по итогам голосования по многомандатному избирательному округу или, как мы привыкли говорить, по партийным спискам в соотношении 50/25", - сказал Константинов на заседании президиума парламента.По его словам, изменение республиканского избирательного законодательства является важным вопросом."Анализируя общественно-политическое состояние крымского общества, мы пришли к выводу о необходимости корректировки этой пропорции в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков", - подчеркнул Константинов. В частности, предлагается избирать 50 депутатов крымского парламента по мажоритарным округам и 25 - по спискам. Сейчас действует обратный принцип."Это позволит жестче "привязать" народных избранников к их избирателям, к конкретному региону, его проблемам и нуждам, повысит интенсивность общения с избирателями как кандидатов в депутаты в ходе избирательной кампании, так и избранных депутатов", - подчеркнул Константинов.По его мнению, новая избирательная система позволит создать дополнительный канал взаимодействия парламента с местными органами власти, поскольку каждый город и район республики получит в законодательном органе своего конкретного представителя.Государственный совет Республики Крым избирается сроком на пять лет в составе 75 депутатов.
https://ria.ru/20220125/krym-1769402724.html
https://ria.ru/20220122/krym-1769091663.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751756563_396:111:2978:2048_1920x0_80_0_0_1d9df35f9736cf9e3f03104acf9da2e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика крым
12:11 25.01.2022 (обновлено: 12:41 25.01.2022)
В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство
В Крыму планируют увеличить число депутатов-мажоритарщиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости.
В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов
.
"Речь об изменении пропорции между количеством одномандатных избирательных округов и количеством депутатских мандатов, которые распределяются по итогам голосования по многомандатному избирательному округу или, как мы привыкли говорить, по партийным спискам в соотношении 50/25", - сказал Константинов на заседании президиума парламента.
По его словам, изменение республиканского избирательного законодательства является важным вопросом.
"Анализируя общественно-политическое состояние крымского общества, мы пришли к выводу о необходимости корректировки этой пропорции в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков", - подчеркнул Константинов. В частности, предлагается избирать 50 депутатов крымского парламента по мажоритарным округам и 25 - по спискам. Сейчас действует обратный принцип.
"Это позволит жестче "привязать" народных избранников к их избирателям, к конкретному региону, его проблемам и нуждам, повысит интенсивность общения с избирателями как кандидатов в депутаты в ходе избирательной кампании, так и избранных депутатов", - подчеркнул Константинов.
По его мнению, новая избирательная система позволит создать дополнительный канал взаимодействия парламента с местными органами власти, поскольку каждый город и район республики получит в законодательном органе своего конкретного представителя.
Государственный совет Республики Крым
избирается сроком на пять лет в составе 75 депутатов.