https://ria.ru/20220125/krym-1769398344.html

В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство

В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство - РИА Новости, 25.01.2022

В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство

В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:11

2022-01-25T12:11

2022-01-25T12:41

политика

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Речь об изменении пропорции между количеством одномандатных избирательных округов и количеством депутатских мандатов, которые распределяются по итогам голосования по многомандатному избирательному округу или, как мы привыкли говорить, по партийным спискам в соотношении 50/25", - сказал Константинов на заседании президиума парламента.По его словам, изменение республиканского избирательного законодательства является важным вопросом."Анализируя общественно-политическое состояние крымского общества, мы пришли к выводу о необходимости корректировки этой пропорции в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков", - подчеркнул Константинов. В частности, предлагается избирать 50 депутатов крымского парламента по мажоритарным округам и 25 - по спискам. Сейчас действует обратный принцип."Это позволит жестче "привязать" народных избранников к их избирателям, к конкретному региону, его проблемам и нуждам, повысит интенсивность общения с избирателями как кандидатов в депутаты в ходе избирательной кампании, так и избранных депутатов", - подчеркнул Константинов.По его мнению, новая избирательная система позволит создать дополнительный канал взаимодействия парламента с местными органами власти, поскольку каждый город и район республики получит в законодательном органе своего конкретного представителя.Государственный совет Республики Крым избирается сроком на пять лет в составе 75 депутатов.

https://ria.ru/20220125/krym-1769402724.html

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республика крым

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политика, республика крым