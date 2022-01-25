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В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство
В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство - РИА Новости, 25.01.2022
В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство
В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков, сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:11
2022-01-25T12:41
политика
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Речь об изменении пропорции между количеством одномандатных избирательных округов и количеством депутатских мандатов, которые распределяются по итогам голосования по многомандатному избирательному округу или, как мы привыкли говорить, по партийным спискам в соотношении 50/25", - сказал Константинов на заседании президиума парламента.По его словам, изменение республиканского избирательного законодательства является важным вопросом."Анализируя общественно-политическое состояние крымского общества, мы пришли к выводу о необходимости корректировки этой пропорции в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков", - подчеркнул Константинов. В частности, предлагается избирать 50 депутатов крымского парламента по мажоритарным округам и 25 - по спискам. Сейчас действует обратный принцип."Это позволит жестче "привязать" народных избранников к их избирателям, к конкретному региону, его проблемам и нуждам, повысит интенсивность общения с избирателями как кандидатов в депутаты в ходе избирательной кампании, так и избранных депутатов", - подчеркнул Константинов.По его мнению, новая избирательная система позволит создать дополнительный канал взаимодействия парламента с местными органами власти, поскольку каждый город и район республики получит в законодательном органе своего конкретного представителя.Государственный совет Республики Крым избирается сроком на пять лет в составе 75 депутатов.
https://ria.ru/20220125/krym-1769402724.html
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политика, республика крым
12:11 25.01.2022 (обновлено: 12:41 25.01.2022)
 
В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство

В Крыму планируют увеличить число депутатов-мажоритарщиков

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб Российский Федерации на фасаде здания Госсовета Республики Крым в Симферополе
Государственный герб Российский Федерации на фасаде здания Госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Государственный герб Российский Федерации на фасаде здания Госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. В Крыму внесут изменения в избирательное законодательство в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Речь об изменении пропорции между количеством одномандатных избирательных округов и количеством депутатских мандатов, которые распределяются по итогам голосования по многомандатному избирательному округу или, как мы привыкли говорить, по партийным спискам в соотношении 50/25", - сказал Константинов на заседании президиума парламента.
По его словам, изменение республиканского избирательного законодательства является важным вопросом.
"Анализируя общественно-политическое состояние крымского общества, мы пришли к выводу о необходимости корректировки этой пропорции в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков", - подчеркнул Константинов. В частности, предлагается избирать 50 депутатов крымского парламента по мажоритарным округам и 25 - по спискам. Сейчас действует обратный принцип.
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"Это позволит жестче "привязать" народных избранников к их избирателям, к конкретному региону, его проблемам и нуждам, повысит интенсивность общения с избирателями как кандидатов в депутаты в ходе избирательной кампании, так и избранных депутатов", - подчеркнул Константинов.
По его мнению, новая избирательная система позволит создать дополнительный канал взаимодействия парламента с местными органами власти, поскольку каждый город и район республики получит в законодательном органе своего конкретного представителя.
Государственный совет Республики Крым избирается сроком на пять лет в составе 75 депутатов.
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