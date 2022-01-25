Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/krizis-1769437796.html
Посол в Китае рассказал, как урегулировать энергетический кризис в Европе
Посол в Китае рассказал, как урегулировать энергетический кризис в Европе - РИА Новости, 25.01.2022
Посол в Китае рассказал, как урегулировать энергетический кризис в Европе
Россия в одиночку никогда не сможет решить проблемы, связанные с энергетическим кризисом в Европе, и если бы партнеры Москвы не добавляли политику в вопросы... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:48
2022-01-25T14:48
в мире
китай
евросоюз
андрей денисов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741319320_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_c9a8eeb2f6f0c730719677a61bb1a074.jpg
ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Россия в одиночку никогда не сможет решить проблемы, связанные с энергетическим кризисом в Европе, и если бы партнеры Москвы не добавляли политику в вопросы газоснабжения, то трудности в этой области можно было бы легко урегулировать, заявил на пресс-конференции во вторник посол России в Китае Андрей Денисов."Как мы видим, в энергетическом сотрудничестве на Азиатско-Тихоокеанском рынке ничего серьезного не происходит и каких-либо признаков кризиса нет, в том числе и, скажем, в том, что касается наших поставок в Китай. А вот на другом фланге – в Европе, там возник очень серьезный энергетический кризис, зима еще продолжается, и он далек от разрешения", - заявил Денисов, отвечая на просьбы прокомментировать ситуацию с поставками российского газа, в частности, в Европу.По его словам, "некоторые эксперты говорят, что энергетический кризис в Европе возник из-за высоких цен на энергоносители, прежде всего на газ, мы считаем, что эта точка зрения глубоко ошибочная: на самом деле наоборот, высокие цены на газ возникли из-за ошибочной экономической политики наших европейских партнеров, мы много раз обращали внимание на это, но нас не слушали, вот мы теперь видим результат"."Если коротко, то мы считаем, что разумная энергетическая политика должна строиться на сочетании интересов производителей, потребителей и транзитеров. Энергетический рынок - он особенный, он требует долгосрочного подхода и долгосрочного планирования, только так можно обеспечить бескризисное энергоснабжение", - указал посол.Денисов подчеркнул, что "Россия в одиночку не может и никогда не сможет решить проблемы, связанные с энергетическим кризисом, это должно быть результатом совместных усилий всех вовлеченных стран. "Я повторяю, речь о Европе. Что касается Азии и АТР, здесь отношения выстраиваются на долгосрочной основе, поэтому никаких то признаков кризиса нет и быть не может", - отметил он."Россия полностью, до самого последнего пункта, выполняет все свои контрактные обязательства, выполняет с опережением, выполняет с превышением, например, наши поставки газа в Европу в прошлом году были примерно на 10% больше, чем предусмотрено контрактами", - добавил дипломат.Отвечая на вопрос о транзите российского газа через Украину, Денисов заявил, что Россия выполняет все обязательства по транзиту газа через территорию Украины и как продавец газа "заинтересована в работе украинского транзита и дальше как одного из путей доставки газа в Европу"."Если бы в вопросы газоснабжения наши партнеры не добавляли бы разного рода политические соображения, то все трудности, имеющиеся в этой области, можно было бы легко решить, и Россия не раз предлагала рецепты решения этих трудностей", - подчеркнул российский посол.Он указал, что "некоторые люди на Западе обвиняют Россию, что, дескать, Россия собирается использовать поставки газа как некое политическое оружие". "Пока что мы видим, что получается ровно наоборот, газ как политическое оружие используется против России нашими, скажем так, партнерами. Но оборачивается это против них самих, как мы видим", - заключил Денисов.Ранее на этой неделе газета Times написала, что правительственные чиновники Великобритании полагают, что Россия может использовать свои природные ресурсы в качестве "оружия" и сократит поставки газа в Европу в случае введения Западом санкций из-за ситуации на Украине. По данным газеты, министры правительства Британии ранее участвовали на встрече, где рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок газа из России на цены в Соединенном Королевстве. Министров предупредили, что страна может столкнуться с "рекордными" ценами на газ и бензин.
https://ria.ru/20220124/ugol-1769203183.html
https://ria.ru/20220114/energokrizis-1767928981.html
https://ria.ru/20220111/gaz-1767376228.html
https://ria.ru/20220101/padenie-1766374961.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741319320_147:0:2423:1707_1920x0_80_0_0_a6fc05be1e642dff8e3155c8e0307c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, евросоюз, андрей денисов, россия
14:48 25.01.2022
 
Посол в Китае рассказал, как урегулировать энергетический кризис в Европе

Посол в КНР Денисов: энергокризис в Европе можно урегулировать, если не вмешивать политику

© Посольство РФ в КитаеЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© Посольство РФ в Китае
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Россия в одиночку никогда не сможет решить проблемы, связанные с энергетическим кризисом в Европе, и если бы партнеры Москвы не добавляли политику в вопросы газоснабжения, то трудности в этой области можно было бы легко урегулировать, заявил на пресс-конференции во вторник посол России в Китае Андрей Денисов.
"Как мы видим, в энергетическом сотрудничестве на Азиатско-Тихоокеанском рынке ничего серьезного не происходит и каких-либо признаков кризиса нет, в том числе и, скажем, в том, что касается наших поставок в Китай. А вот на другом фланге – в Европе, там возник очень серьезный энергетический кризис, зима еще продолжается, и он далек от разрешения", - заявил Денисов, отвечая на просьбы прокомментировать ситуацию с поставками российского газа, в частности, в Европу.
Разгрузка угля в порту Karya Citra Nusantara в Северной Джакарте, Индонезия. 13 января 2022 года - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 11:10
Все начнется с Азии. Грозит ли миру новый топливный кризис
По его словам, "некоторые эксперты говорят, что энергетический кризис в Европе возник из-за высоких цен на энергоносители, прежде всего на газ, мы считаем, что эта точка зрения глубоко ошибочная: на самом деле наоборот, высокие цены на газ возникли из-за ошибочной экономической политики наших европейских партнеров, мы много раз обращали внимание на это, но нас не слушали, вот мы теперь видим результат".
"Если коротко, то мы считаем, что разумная энергетическая политика должна строиться на сочетании интересов производителей, потребителей и транзитеров. Энергетический рынок - он особенный, он требует долгосрочного подхода и долгосрочного планирования, только так можно обеспечить бескризисное энергоснабжение", - указал посол.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 20:52
Новак заявил, что Россия не виновата в энергетическом кризисе в Европе
Денисов подчеркнул, что "Россия в одиночку не может и никогда не сможет решить проблемы, связанные с энергетическим кризисом, это должно быть результатом совместных усилий всех вовлеченных стран. "Я повторяю, речь о Европе. Что касается Азии и АТР, здесь отношения выстраиваются на долгосрочной основе, поэтому никаких то признаков кризиса нет и быть не может", - отметил он.
"Россия полностью, до самого последнего пункта, выполняет все свои контрактные обязательства, выполняет с опережением, выполняет с превышением, например, наши поставки газа в Европу в прошлом году были примерно на 10% больше, чем предусмотрено контрактами", - добавил дипломат.
Отвечая на вопрос о транзите российского газа через Украину, Денисов заявил, что Россия выполняет все обязательства по транзиту газа через территорию Украины и как продавец газа "заинтересована в работе украинского транзита и дальше как одного из путей доставки газа в Европу".
Собака и кошка - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 17:29
Британцам посоветовали чаще обнимать питомцев из-за газового кризиса
"Если бы в вопросы газоснабжения наши партнеры не добавляли бы разного рода политические соображения, то все трудности, имеющиеся в этой области, можно было бы легко решить, и Россия не раз предлагала рецепты решения этих трудностей", - подчеркнул российский посол.
Он указал, что "некоторые люди на Западе обвиняют Россию, что, дескать, Россия собирается использовать поставки газа как некое политическое оружие". "Пока что мы видим, что получается ровно наоборот, газ как политическое оружие используется против России нашими, скажем так, партнерами. Но оборачивается это против них самих, как мы видим", - заключил Денисов.
Ранее на этой неделе газета Times написала, что правительственные чиновники Великобритании полагают, что Россия может использовать свои природные ресурсы в качестве "оружия" и сократит поставки газа в Европу в случае введения Западом санкций из-за ситуации на Украине. По данным газеты, министры правительства Британии ранее участвовали на встрече, где рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок газа из России на цены в Соединенном Королевстве. Министров предупредили, что страна может столкнуться с "рекордными" ценами на газ и бензин.
Прохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 16:05
В Британии заявили о катастрофичном снижении уровня жизни
 
В миреКитайЕвросоюзАндрей ДенисовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие