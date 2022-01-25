https://ria.ru/20220125/krizis-1769437796.html

Посол в Китае рассказал, как урегулировать энергетический кризис в Европе

Посол в Китае рассказал, как урегулировать энергетический кризис в Европе - РИА Новости, 25.01.2022

Посол в Китае рассказал, как урегулировать энергетический кризис в Европе

Россия в одиночку никогда не сможет решить проблемы, связанные с энергетическим кризисом в Европе, и если бы партнеры Москвы не добавляли политику в вопросы... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:48

2022-01-25T14:48

2022-01-25T14:48

в мире

китай

евросоюз

андрей денисов

россия

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ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Россия в одиночку никогда не сможет решить проблемы, связанные с энергетическим кризисом в Европе, и если бы партнеры Москвы не добавляли политику в вопросы газоснабжения, то трудности в этой области можно было бы легко урегулировать, заявил на пресс-конференции во вторник посол России в Китае Андрей Денисов."Как мы видим, в энергетическом сотрудничестве на Азиатско-Тихоокеанском рынке ничего серьезного не происходит и каких-либо признаков кризиса нет, в том числе и, скажем, в том, что касается наших поставок в Китай. А вот на другом фланге – в Европе, там возник очень серьезный энергетический кризис, зима еще продолжается, и он далек от разрешения", - заявил Денисов, отвечая на просьбы прокомментировать ситуацию с поставками российского газа, в частности, в Европу.По его словам, "некоторые эксперты говорят, что энергетический кризис в Европе возник из-за высоких цен на энергоносители, прежде всего на газ, мы считаем, что эта точка зрения глубоко ошибочная: на самом деле наоборот, высокие цены на газ возникли из-за ошибочной экономической политики наших европейских партнеров, мы много раз обращали внимание на это, но нас не слушали, вот мы теперь видим результат"."Если коротко, то мы считаем, что разумная энергетическая политика должна строиться на сочетании интересов производителей, потребителей и транзитеров. Энергетический рынок - он особенный, он требует долгосрочного подхода и долгосрочного планирования, только так можно обеспечить бескризисное энергоснабжение", - указал посол.Денисов подчеркнул, что "Россия в одиночку не может и никогда не сможет решить проблемы, связанные с энергетическим кризисом, это должно быть результатом совместных усилий всех вовлеченных стран. "Я повторяю, речь о Европе. Что касается Азии и АТР, здесь отношения выстраиваются на долгосрочной основе, поэтому никаких то признаков кризиса нет и быть не может", - отметил он."Россия полностью, до самого последнего пункта, выполняет все свои контрактные обязательства, выполняет с опережением, выполняет с превышением, например, наши поставки газа в Европу в прошлом году были примерно на 10% больше, чем предусмотрено контрактами", - добавил дипломат.Отвечая на вопрос о транзите российского газа через Украину, Денисов заявил, что Россия выполняет все обязательства по транзиту газа через территорию Украины и как продавец газа "заинтересована в работе украинского транзита и дальше как одного из путей доставки газа в Европу"."Если бы в вопросы газоснабжения наши партнеры не добавляли бы разного рода политические соображения, то все трудности, имеющиеся в этой области, можно было бы легко решить, и Россия не раз предлагала рецепты решения этих трудностей", - подчеркнул российский посол.Он указал, что "некоторые люди на Западе обвиняют Россию, что, дескать, Россия собирается использовать поставки газа как некое политическое оружие". "Пока что мы видим, что получается ровно наоборот, газ как политическое оружие используется против России нашими, скажем так, партнерами. Но оборачивается это против них самих, как мы видим", - заключил Денисов.Ранее на этой неделе газета Times написала, что правительственные чиновники Великобритании полагают, что Россия может использовать свои природные ресурсы в качестве "оружия" и сократит поставки газа в Европу в случае введения Западом санкций из-за ситуации на Украине. По данным газеты, министры правительства Британии ранее участвовали на встрече, где рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок газа из России на цены в Соединенном Королевстве. Министров предупредили, что страна может столкнуться с "рекордными" ценами на газ и бензин.

https://ria.ru/20220124/ugol-1769203183.html

https://ria.ru/20220114/energokrizis-1767928981.html

https://ria.ru/20220111/gaz-1767376228.html

https://ria.ru/20220101/padenie-1766374961.html

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в мире, китай, евросоюз, андрей денисов, россия