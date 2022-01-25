https://ria.ru/20220125/kriptovalyuta-1769425105.html

Минфин призвал регулировать криптовалюты, а не запрещать

Минфин призвал регулировать криптовалюты, а не запрещать - РИА Новости, 25.01.2022

Минфин призвал регулировать криптовалюты, а не запрещать

Минфин России выступил против запрета криптовалют, сообщил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:01

2022-01-25T14:01

2022-01-25T16:55

россия

криптовалюта

экономика

технологии

правительство рф

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минфин России выступил против запрета криптовалют, сообщил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.Ведомство подготовило концепцию регулирования этой отрасли и ждет позицию правительства по этому вопросу."Первое, что нужно сделать, — это, конечно, нужно защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, которые покупают эти активы или используют криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать", — сказал он на конференции "Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить".По его словам, это позволит достичь прозрачности, которая, в свою очередь, поможет обеспечить защиту интересов россиян."Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка, и, в свою очередь, у нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства", — заявил глава департамента.При этом Чебесков подчеркнул, что концептуального решения этого вопроса пока нет ни у министерства, ни у правительства.На прошлой неделе Центробанк опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором выдвинул несколько предложений о регулировании этой сферы в России. Так, один из пунктов предполагал законодательный запрет их оборота и майнинга в стране. При этом владение криптовалютой никак бы не ограничивалось. За нарушения этих требований регулятор предложил ввести штрафы.

https://ria.ru/20220122/kriptovalyuta-1769039788.html

https://ria.ru/20220123/kriptovalyuta-1769108334.html

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россия, криптовалюта, экономика, технологии, правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)