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Минфин призвал регулировать криптовалюты, а не запрещать
Минфин призвал регулировать криптовалюты, а не запрещать - РИА Новости, 25.01.2022
Минфин призвал регулировать криптовалюты, а не запрещать
Минфин России выступил против запрета криптовалют, сообщил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:01
2022-01-25T16:55
россия
криптовалюта
экономика
технологии
правительство рф
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минфин России выступил против запрета криптовалют, сообщил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.Ведомство подготовило концепцию регулирования этой отрасли и ждет позицию правительства по этому вопросу."Первое, что нужно сделать, — это, конечно, нужно защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, которые покупают эти активы или используют криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать", — сказал он на конференции "Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить".По его словам, это позволит достичь прозрачности, которая, в свою очередь, поможет обеспечить защиту интересов россиян."Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка, и, в свою очередь, у нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства", — заявил глава департамента.При этом Чебесков подчеркнул, что концептуального решения этого вопроса пока нет ни у министерства, ни у правительства.На прошлой неделе Центробанк опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором выдвинул несколько предложений о регулировании этой сферы в России. Так, один из пунктов предполагал законодательный запрет их оборота и майнинга в стране. При этом владение криптовалютой никак бы не ограничивалось. За нарушения этих требований регулятор предложил ввести штрафы.
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россия, криптовалюта, экономика, технологии, правительство рф, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
14:01 25.01.2022 (обновлено: 16:55 25.01.2022)
 
Минфин призвал регулировать криптовалюты, а не запрещать

Глава департамента Минфина Чебесков выступил за регулирование криптовалют

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства финансов России
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минфин России выступил против запрета криптовалют, сообщил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
Ведомство подготовило концепцию регулирования этой отрасли и ждет позицию правительства по этому вопросу.
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"Первое, что нужно сделать, — это, конечно, нужно защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, которые покупают эти активы или используют криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать", — сказал он на конференции "Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить".
По его словам, это позволит достичь прозрачности, которая, в свою очередь, поможет обеспечить защиту интересов россиян.
"Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка, и, в свою очередь, у нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства", — заявил глава департамента.
При этом Чебесков подчеркнул, что концептуального решения этого вопроса пока нет ни у министерства, ни у правительства.
На прошлой неделе Центробанк опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором выдвинул несколько предложений о регулировании этой сферы в России. Так, один из пунктов предполагал законодательный запрет их оборота и майнинга в стране. При этом владение криптовалютой никак бы не ограничивалось. За нарушения этих требований регулятор предложил ввести штрафы.
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РоссияКриптовалютаЭкономикаТехнологииПравительство РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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