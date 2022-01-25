Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/krasnoyarsk-1769354419.html
В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям
В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям - РИА Новости, 25.01.2022
В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям
Полиция завела дело о хулиганстве против бывшего сотрудника правопорядка, устроившего дебош в подъезде жилого дома на улице Молокова в Красноярске, сообщили... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T06:54
2022-01-25T06:54
происшествия
красноярск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Полиция завела дело о хулиганстве против бывшего сотрудника правопорядка, устроившего дебош в подъезде жилого дома на улице Молокова в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома в Советском районе мужчина дебоширит и повредил имущество, принадлежащее его соседям. После чего он был доставлен в отдел полиции.По данным СМИ региона, мужчина бил молотком двери соседей и ругался матом. Со слов жильцов, он периодически устраивает дебоши."В отношении ранее не судимого 35-летнего красноярца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина задержан", - сообщили в главке.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220119/politseyskie-1768547715.html
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия
06:54 25.01.2022
 
В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям

Экс-полицейскому, ломившемуся с молотком к соседям в Красноярске, грозит до шести лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Полиция завела дело о хулиганстве против бывшего сотрудника правопорядка, устроившего дебош в подъезде жилого дома на улице Молокова в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.
"Ранее он проходил службу в органах внутренних дел, но в 2020 году был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинства сотрудника полиции", - сообщили в главке.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома в Советском районе мужчина дебоширит и повредил имущество, принадлежащее его соседям. После чего он был доставлен в отдел полиции.
По данным СМИ региона, мужчина бил молотком двери соседей и ругался матом. Со слов жильцов, он периодически устраивает дебоши.
"В отношении ранее не судимого 35-летнего красноярца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина задержан", - сообщили в главке.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 14:12
В Махачкале двух полицейских уволили за драку
 
ПроисшествияКрасноярскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19
08:30В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
08:28Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
08:25Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
08:23Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
08:22Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку
08:19Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
08:16Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
08:05В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
08:00"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезон
08:00Ситуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают леса
07:46Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
07:39Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
07:31Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
07:21СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
07:14Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
07:11Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
07:08Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
07:05Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол
06:54В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям
Лента новостейМолния
В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороныКазахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядковЭксперты оценили объемы продаж алкоголя в РоссииПравительство Австралии выкупило право на флаг аборигеновИтальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повесткуСнегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машинСудно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову БерингаВ столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезонСитуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают лесаСиноптик рассказал о погоде в Москве во вторникПосол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и КитаяПравительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страныСМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РоссииИностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНРМежду Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посолПростуженных россиян предложили освободить от работы на три дняСотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посолВ Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям