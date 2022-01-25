https://ria.ru/20220125/krasnoyarsk-1769354419.html
В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям
В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям - РИА Новости, 25.01.2022
В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям
Полиция завела дело о хулиганстве против бывшего сотрудника правопорядка, устроившего дебош в подъезде жилого дома на улице Молокова в Красноярске, сообщили... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T06:54
2022-01-25T06:54
2022-01-25T06:54
происшествия
красноярск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Полиция завела дело о хулиганстве против бывшего сотрудника правопорядка, устроившего дебош в подъезде жилого дома на улице Молокова в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома в Советском районе мужчина дебоширит и повредил имущество, принадлежащее его соседям. После чего он был доставлен в отдел полиции.По данным СМИ региона, мужчина бил молотком двери соседей и ругался матом. Со слов жильцов, он периодически устраивает дебоши."В отношении ранее не судимого 35-летнего красноярца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина задержан", - сообщили в главке.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220119/politseyskie-1768547715.html
красноярск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия
В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям
Экс-полицейскому, ломившемуся с молотком к соседям в Красноярске, грозит до шести лет
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Полиция завела дело о хулиганстве против бывшего сотрудника правопорядка, устроившего дебош в подъезде жилого дома на улице Молокова в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.
"Ранее он проходил службу в органах внутренних дел, но в 2020 году был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинства сотрудника полиции", - сообщили в главке.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома в Советском районе мужчина дебоширит и повредил имущество, принадлежащее его соседям. После чего он был доставлен в отдел полиции.
По данным СМИ региона, мужчина бил молотком двери соседей и ругался матом. Со слов жильцов, он периодически устраивает дебоши.
"В отношении ранее не судимого 35-летнего красноярца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ
(хулиганство). Мужчина задержан", - сообщили в главке.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.