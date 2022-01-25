https://ria.ru/20220125/krasnoyarsk-1769354419.html

В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям

В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям - РИА Новости, 25.01.2022

В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям

Полиция завела дело о хулиганстве против бывшего сотрудника правопорядка, устроившего дебош в подъезде жилого дома на улице Молокова в Красноярске, сообщили... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T06:54

2022-01-25T06:54

2022-01-25T06:54

происшествия

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Полиция завела дело о хулиганстве против бывшего сотрудника правопорядка, устроившего дебош в подъезде жилого дома на улице Молокова в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома в Советском районе мужчина дебоширит и повредил имущество, принадлежащее его соседям. После чего он был доставлен в отдел полиции.По данным СМИ региона, мужчина бил молотком двери соседей и ругался матом. Со слов жильцов, он периодически устраивает дебоши."В отношении ранее не судимого 35-летнего красноярца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина задержан", - сообщили в главке.Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220119/politseyskie-1768547715.html

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происшествия, красноярск, россия