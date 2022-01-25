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https://ria.ru/20220125/koyki-1769444687.html
В России развернули 165 тысяч коек для пациентов с COVID-19
В России развернули 165 тысяч коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
В России развернули 165 тысяч коек для пациентов с COVID-19
В РФ развернуто 165 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, резерв составляет 30%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:11
2022-01-25T15:44
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россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В РФ развернуто 165 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, резерв составляет 30%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Для обеспечения повышенной готовности сегодня развернуто 165 тысяч коек в РФ и в целом резерв составляет почти 30%", - сказал Мурашко.
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общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:11 25.01.2022 (обновлено: 15:44 25.01.2022)
 
В России развернули 165 тысяч коек для пациентов с COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: в России развернули 165 тысяч коек для пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре "Вороновское"
В одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре Вороновское - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре "Вороновское"
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В РФ развернуто 165 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, резерв составляет 30%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Для обеспечения повышенной готовности сегодня развернуто 165 тысяч коек в РФ и в целом резерв составляет почти 30%", - сказал Мурашко.
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