https://ria.ru/20220125/koyki-1769444687.html

В России развернули 165 тысяч коек для пациентов с COVID-19

В России развернули 165 тысяч коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022

В России развернули 165 тысяч коек для пациентов с COVID-19

В РФ развернуто 165 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, резерв составляет 30%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:11

2022-01-25T15:11

2022-01-25T15:44

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В РФ развернуто 165 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, резерв составляет 30%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Для обеспечения повышенной готовности сегодня развернуто 165 тысяч коек в РФ и в целом резерв составляет почти 30%", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html

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