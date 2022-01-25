https://ria.ru/20220125/kotyata-1769377309.html

Борис Пиотровский рассказал о спасении котят в подвале Мариинского театра

Борис Пиотровский рассказал о спасении котят в подвале Мариинского театра - РИА Новости, 25.01.2022

Борис Пиотровский рассказал о спасении котят в подвале Мариинского театра

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал о спасении бездомных котят в подвале Мариинского театра, доступ к которому закрыли коммунальщики на время РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:56

2022-01-25T11:56

2022-01-25T11:56

культура

мариинский театр

кошки

новости культуры

борис пиотровский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал о спасении бездомных котят в подвале Мариинского театра, доступ к которому закрыли коммунальщики на время холодов."Чтобы избежать размораживания и выхода из строя инженерных коммуникаций, в подвале (Мариинского театра - Прим. ред.) был закрыт продух - в то время как внутри прятались котята. После обращения неравнодушных горожан волонтеры "Республики кошек и котов" (организация - Прим. ред.) связались с дирекцией Мариинского театра. Сотрудники учреждения пошли на встречу и тут же открыли один из продухов, котятам доставили еду и воду", - сообщил в своем Telegram-канале Пиотровский.Он добавил, что также волонтеры договорились с главным ветеринарным врачом города, что позже животные будут отловлены для стерилизации."Напоминаю всем директорам учреждений, которые обнаружили или обнаружат забежавших на ночлег четвероногих - всех животных можно оперативно и бесплатно стерилизовать за счет бюджета, а потом волонтёры всегда помогут найти им новый дом и любящих хозяев", - заключил Пиотровский.

https://ria.ru/20211130/koty-1761488086.html

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мариинский театр, кошки, новости культуры, борис пиотровский