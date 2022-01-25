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В СПЧ назвали индекс Transparency по коррупции политизированным
В СПЧ назвали индекс Transparency по коррупции политизированным - РИА Новости, 25.01.2022
В СПЧ назвали индекс Transparency по коррупции политизированным
Индекс восприятия коррупции Transparency стал политизированным, смешно ставить Россию рядом с Анголой, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:23
2022-01-25T17:23
экономика
совет по правам человека при президенте рф (спч)
transparency international
кирилл кабанов
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индекс восприятия коррупции Transparency стал политизированным, смешно ставить Россию рядом с Анголой, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов.Международное антикоррупционное движение Transparency International* опубликовало исследование "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2021 год, согласно которому Россия набрала 29 баллов из 100 и заняла 136-е место из 180 наряду с Анголой, Либерией и Мали."Сравнить Россию по уровню антикоррупционного законодательства и противодействию с коррупцией с Анголой — это смешно. Понятно, что это политизированный индекс. К сожалению, он стал таковым… Я могу сказать, что сегодня в России коррупцию не воспринимают, как в 90-е годы, и не говорят, что это основополагающий фактор в развитии страны, это неправда. Есть целые сектора экономики, регионы, для которых тема коррупции является неактуальной. Ее просто там нет", - отметил Кабанов. По его словам, в России реализовано больше антикоррупционных норм,&nbsp;чем во всем мире, что признают и на Западе."То, что коррупция остается проблемой и одной из угроз национальной безопасности, это правда. И то, что у нас реализовано огромное количество антикоррупционных норм, больше чем во всем мире, признают в том числе и западные эксперты", - сказал Кабанов.Член СПЧ назвал результаты исследования "необъективными" и отметил, что при его составлении нужно было учитывать реальные антикоррупционные меры, в том числе рост изымаемых средств незаконного обогащения."На сегодня это совершенно необъективная история. Я бы понял, если бы они подняли реальные антикоррупционные меры: растет объем изымаемых средств и предметов незаконного обогащения, растет уровень коррупционеров, которые привлекаются к ответственности. И нас ставят на уровень Анголы и Камеруна? Это же смешно", - заключил Кабанов.* Признано иноагентом в России
https://ria.ru/20210128/korruptsiya-1594907017.html
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экономика, совет по правам человека при президенте рф (спч), transparency international, кирилл кабанов, россия
17:23 25.01.2022
 
В СПЧ назвали индекс Transparency по коррупции политизированным

Член СПЧ Кабанов: смешно ставить Россию по индексу восприятия коррупции рядом с Анголой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индекс восприятия коррупции Transparency стал политизированным, смешно ставить Россию рядом с Анголой, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов.
Международное антикоррупционное движение Transparency International* опубликовало исследование "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2021 год, согласно которому Россия набрала 29 баллов из 100 и заняла 136-е место из 180 наряду с Анголой, Либерией и Мали.
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"Сравнить Россию по уровню антикоррупционного законодательства и противодействию с коррупцией с Анголой — это смешно. Понятно, что это политизированный индекс. К сожалению, он стал таковым… Я могу сказать, что сегодня в России коррупцию не воспринимают, как в 90-е годы, и не говорят, что это основополагающий фактор в развитии страны, это неправда. Есть целые сектора экономики, регионы, для которых тема коррупции является неактуальной. Ее просто там нет", - отметил Кабанов. По его словам, в России реализовано больше антикоррупционных норм, чем во всем мире, что признают и на Западе.
"То, что коррупция остается проблемой и одной из угроз национальной безопасности, это правда. И то, что у нас реализовано огромное количество антикоррупционных норм, больше чем во всем мире, признают в том числе и западные эксперты", - сказал Кабанов.
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Член СПЧ назвал результаты исследования "необъективными" и отметил, что при его составлении нужно было учитывать реальные антикоррупционные меры, в том числе рост изымаемых средств незаконного обогащения.
"На сегодня это совершенно необъективная история. Я бы понял, если бы они подняли реальные антикоррупционные меры: растет объем изымаемых средств и предметов незаконного обогащения, растет уровень коррупционеров, которые привлекаются к ответственности. И нас ставят на уровень Анголы и Камеруна? Это же смешно", - заключил Кабанов.
* Признано иноагентом в России
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ЭкономикаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Transparency InternationalКирилл КабановРоссия
 
 
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