21:02 25.01.2022 (обновлено: 21:04 25.01.2022)
Чернышенко: надо увеличить пропускную способность горячей линии по COVID-19
Вице-премьер Чернышенко: нужно увеличить пропускную способность горячей линии по COVID-19
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пропускную способность горячей линии 122 по коронавирусу необходимо кратно увеличить, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Еще во время прошлых волн было поручение президента для того, чтобы обеспечить возможность дозвониться всем нашим гражданам на выделенную линию колл-центра 122. И тогда разработали нормативы, обеспечено доведение до нормативного состояния всех колл-центров во всех субъектах. Сейчас мы столкнулись с тем, что нам нужно кратно увеличить пропускную способность", — сказал Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24".
Вице-премьер отметил, что на помощь пришли волонтеры и вместе со студентами старших курсов и медучреждений и с работниками МФЦ усилили штат работников службы 122.
В субботу премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минцифры доработать нормативы по числу операторов горячей линии 122 с медицинской подготовкой. Также на прошлой неделе в пресс-службе "Ростелекома" РИА Новости сообщили, что с учетом роста заболеваемости и нагрузки на горячую линию по коронавирусу компания существенно увеличит ее мощность и пропускную способность до конца января.