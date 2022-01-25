Чернышенко: надо увеличить пропускную способность горячей линии по COVID-19

"Еще во время прошлых волн было поручение президента для того, чтобы обеспечить возможность дозвониться всем нашим гражданам на выделенную линию колл-центра 122. И тогда разработали нормативы, обеспечено доведение до нормативного состояния всех колл-центров во всех субъектах. Сейчас мы столкнулись с тем, что нам нужно кратно увеличить пропускную способность", — сказал Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24".