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Распространение коронавируса
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Чернышенко: надо увеличить пропускную способность горячей линии по COVID-19
Чернышенко: надо увеличить пропускную способность горячей линии по COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
Чернышенко: надо увеличить пропускную способность горячей линии по COVID-19
Пропускную способность горячей линии 122 по коронавирусу необходимо кратно увеличить, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:02
2022-01-25T21:04
распространение коронавируса
общество
дмитрий чернышенко
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пропускную способность горячей линии 122 по коронавирусу необходимо кратно увеличить, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Вице-премьер отметил, что на помощь пришли волонтеры и вместе со студентами старших курсов и медучреждений и с работниками МФЦ усилили штат работников службы 122.В субботу премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минцифры доработать нормативы по числу операторов горячей линии 122 с медицинской подготовкой. Также на прошлой неделе в пресс-службе "Ростелекома" РИА Новости сообщили, что с учетом роста заболеваемости и нагрузки на горячую линию по коронавирусу компания существенно увеличит ее мощность и пропускную способность до конца января.
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общество, дмитрий чернышенко, россия, коронавирус в россии
21:02 25.01.2022 (обновлено: 21:04 25.01.2022)
 
Чернышенко: надо увеличить пропускную способность горячей линии по COVID-19

Вице-премьер Чернышенко: нужно увеличить пропускную способность горячей линии по COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пропускную способность горячей линии 122 по коронавирусу необходимо кратно увеличить, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Еще во время прошлых волн было поручение президента для того, чтобы обеспечить возможность дозвониться всем нашим гражданам на выделенную линию колл-центра 122. И тогда разработали нормативы, обеспечено доведение до нормативного состояния всех колл-центров во всех субъектах. Сейчас мы столкнулись с тем, что нам нужно кратно увеличить пропускную способность", — сказал Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24".
Вице-премьер отметил, что на помощь пришли волонтеры и вместе со студентами старших курсов и медучреждений и с работниками МФЦ усилили штат работников службы 122.
В субботу премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минцифры доработать нормативы по числу операторов горячей линии 122 с медицинской подготовкой. Также на прошлой неделе в пресс-службе "Ростелекома" РИА Новости сообщили, что с учетом роста заболеваемости и нагрузки на горячую линию по коронавирусу компания существенно увеличит ее мощность и пропускную способность до конца января.
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