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К борьбе с COVID-19 привлекли профессоров и ординаторов, заявил Мурашко
К борьбе с COVID-19 привлекли профессоров и ординаторов, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.01.2022
К борьбе с COVID-19 привлекли профессоров и ординаторов, заявил Мурашко
Более 81 тысячи российских профессоров, преподавателей, ординаторов привлечены к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом, это необходимо для... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:27
2022-01-25T15:27
2022-01-25T15:47
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михаил мурашко
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 81 тысячи российских профессоров, преподавателей, ординаторов привлечены к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом, это необходимо для восполнения кадрового дефицита в системе здравоохранения после появления нового штамма "омикрон", заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."Восполнение кадрового дефицита - это самое главное, что сегодня необходимо для системы. Поэтому сегодня более 81 тысячи профессоров, преподавателей, ординаторов работают в системе здравоохранения, привлечены в том числе студенты младших курсов в качестве волонтеров", - сказал Мурашко.
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:27 25.01.2022 (обновлено: 15:47 25.01.2022)
К борьбе с COVID-19 привлекли профессоров и ординаторов, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко заявил, что к помощи пациентам с COVID-19 привлекли профессоров