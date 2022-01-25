https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769448072.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 там, где сняли ограничения

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 там, где сняли ограничения - РИА Новости, 25.01.2022

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 там, где сняли ограничения

Во всех российских регионах, где сняли ограничения по коронавирусу, наблюдается рост заболеваемости COVID, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:24

2022-01-25T15:24

2022-01-25T16:08

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Во всех российских регионах, где сняли ограничения по коронавирусу, наблюдается рост заболеваемости COVID, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19. "В 59 субъектах сохраняется запрет на оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост, значительно более стремительный рост, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются", — сказала Попова.Она также отметила необходимость поддерживать и сохранять уже действующие меры.

https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769448360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова