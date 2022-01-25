https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769448072.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 там, где сняли ограничения
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 там, где сняли ограничения - РИА Новости, 25.01.2022
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 там, где сняли ограничения
Во всех российских регионах, где сняли ограничения по коронавирусу, наблюдается рост заболеваемости COVID, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:24
2022-01-25T15:24
2022-01-25T16:08
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Во всех российских регионах, где сняли ограничения по коронавирусу, наблюдается рост заболеваемости COVID, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19. "В 59 субъектах сохраняется запрет на оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост, значительно более стремительный рост, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются", — сказала Попова.Она также отметила необходимость поддерживать и сохранять уже действующие меры.
https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769448360.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
15:24 25.01.2022 (обновлено: 16:08 25.01.2022)
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 там, где сняли ограничения
Глава Роспотребнадзора Попова: рост заболеваемости отмечен в регионах, снявших ограничения