https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769446052.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах - РИА Новости, 25.01.2022
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах
Рост заболеваемости коронавирусом в РФ наблюдается во всех возрастных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:16
2022-01-25T15:16
2022-01-25T15:43
общество
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в РФ наблюдается во всех возрастных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах. При этом, минимальный подъем заболеваемости среди лиц в возрасте 65 лет и старше. Пока нам удается сохранить наших старших от контакта с новым вирусом",- сказала Попова.По ее словам, для этого принимается целый ряд мер в различных регионах.
https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:16 25.01.2022 (обновлено: 15:43 25.01.2022)
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах
Попова: рост заболеваемости COVID-19 в России наблюдается во всех возрастных группах