https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769446052.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах - РИА Новости, 25.01.2022

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ наблюдается во всех возрастных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:16

2022-01-25T15:16

2022-01-25T15:43

общество

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в РФ наблюдается во всех возрастных группах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах. При этом, минимальный подъем заболеваемости среди лиц в возрасте 65 лет и старше. Пока нам удается сохранить наших старших от контакта с новым вирусом",- сказала Попова.По ее словам, для этого принимается целый ряд мер в различных регионах.

https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса