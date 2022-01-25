15:15 25.01.2022 (обновлено: 17:58 25.01.2022)
В России продолжается подъем заболеваемости COVID-19, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: в России продолжается подъем заболеваемости COVID-19
Врач в палате интенсивной терапии
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России заболеваемость COVID-19продолжает расти: показатели на этой неделе уже вдвое выше, чем на предыдущей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По итогам третьей недели зарегистрировано 339 040 случаев. Показатель составил 231 на сто тысяч населения. И это в два раза выше, чем на предыдущей неделе", — сказала она на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Попова отметила, что рост числа заражений наблюдается во всех возрастных группах: минимальный подъем заболеваемости среди лиц в возрасте 65 лет и старше, максимальный — среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет.
"Хочу отметить, что в 59 субъектах сохраняется запрет на оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост, значительно более стремительный рост, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются", — указала она.
В этой ситуации важно соблюдение всех введенных против COVID-19 предписаний, подчеркнула главный санитарный врач. Она добавила, что крайне актуально и наращивание темпов вакцинации, цифры наглядно демонстрируют эффективность прививок от коронавируса.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.
Как ранее подчеркивала чиновница, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95 процентов, но пока власти оставляют планку в 80 процентов.