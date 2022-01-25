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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769445899.html
В России продолжается подъем заболеваемости COVID-19, заявила Попова
В России продолжается подъем заболеваемости COVID-19, заявила Попова - РИА Новости, 25.01.2022
В России продолжается подъем заболеваемости COVID-19, заявила Попова
В России заболеваемость COVID-19продолжает расти: показатели на этой неделе уже вдвое выше, чем на предыдущей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:15
2022-01-25T17:58
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России заболеваемость COVID-19продолжает расти: показатели на этой неделе уже вдвое выше, чем на предыдущей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По итогам третьей недели зарегистрировано 339 040 случаев. Показатель составил 231 на сто тысяч населения. И это в два раза выше, чем на предыдущей неделе", — сказала она на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что рост числа заражений наблюдается во всех возрастных группах: минимальный подъем заболеваемости среди лиц в возрасте 65 лет и старше, максимальный — среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет."Хочу отметить, что в 59 субъектах сохраняется запрет на оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост, значительно более стремительный рост, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются", — указала она.В этой ситуации важно соблюдение всех введенных против COVID-19 предписаний, подчеркнула главный санитарный врач. Она добавила, что крайне актуально и наращивание темпов вакцинации, цифры наглядно демонстрируют эффективность прививок от коронавируса.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.Как ранее подчеркивала чиновница, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95 процентов, но пока власти оставляют планку в 80 процентов.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:15 25.01.2022 (обновлено: 17:58 25.01.2022)
 
В России продолжается подъем заболеваемости COVID-19, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: в России продолжается подъем заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии
Врач в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России заболеваемость COVID-19продолжает расти: показатели на этой неделе уже вдвое выше, чем на предыдущей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По итогам третьей недели зарегистрировано 339 040 случаев. Показатель составил 231 на сто тысяч населения. И это в два раза выше, чем на предыдущей неделе", — сказала она на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с COVID-19 на базе роддома № 2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
11:42Распространение коронавируса
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Попова отметила, что рост числа заражений наблюдается во всех возрастных группах: минимальный подъем заболеваемости среди лиц в возрасте 65 лет и старше, максимальный — среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет.
"Хочу отметить, что в 59 субъектах сохраняется запрет на оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост, значительно более стремительный рост, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются", — указала она.
В этой ситуации важно соблюдение всех введенных против COVID-19 предписаний, подчеркнула главный санитарный врач. Она добавила, что крайне актуально и наращивание темпов вакцинации, цифры наглядно демонстрируют эффективность прививок от коронавируса.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.
Как ранее подчеркивала чиновница, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95 процентов, но пока власти оставляют планку в 80 процентов.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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