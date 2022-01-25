https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769445899.html

В России продолжается подъем заболеваемости COVID-19, заявила Попова

В России продолжается подъем заболеваемости COVID-19, заявила Попова - РИА Новости, 25.01.2022

В России продолжается подъем заболеваемости COVID-19, заявила Попова

В России заболеваемость COVID-19продолжает расти: показатели на этой неделе уже вдвое выше, чем на предыдущей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:15

2022-01-25T15:15

2022-01-25T17:58

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766123055_0:0:2510:1412_1920x0_80_0_0_d7d557b654100004e2d682dbc4a4a086.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России заболеваемость COVID-19продолжает расти: показатели на этой неделе уже вдвое выше, чем на предыдущей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По итогам третьей недели зарегистрировано 339 040 случаев. Показатель составил 231 на сто тысяч населения. И это в два раза выше, чем на предыдущей неделе", — сказала она на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что рост числа заражений наблюдается во всех возрастных группах: минимальный подъем заболеваемости среди лиц в возрасте 65 лет и старше, максимальный — среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет."Хочу отметить, что в 59 субъектах сохраняется запрет на оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост, значительно более стремительный рост, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются", — указала она.В этой ситуации важно соблюдение всех введенных против COVID-19 предписаний, подчеркнула главный санитарный врач. Она добавила, что крайне актуально и наращивание темпов вакцинации, цифры наглядно демонстрируют эффективность прививок от коронавируса.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.Как ранее подчеркивала чиновница, для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95 процентов, но пока власти оставляют планку в 80 процентов.

https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769390432.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии