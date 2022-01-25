https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769445788.html

Мишустин поручил опубликовать рекомендации по действиям при коронавирусе

Мишустин поручил опубликовать рекомендации по действиям при коронавирусе - РИА Новости, 25.01.2022

Мишустин поручил опубликовать рекомендации по действиям при коронавирусе

Темпы тестирования на коронавирус в Краснодарском крае нужно оперативно увеличить и не снижать в будущем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:15

2022-01-25T15:15

2022-01-25T15:50

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Темпы тестирования на коронавирус в Краснодарском крае нужно оперативно увеличить и не снижать в будущем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Помощь пациентам должна быть качественной и оказываться своевременно, чтобы не допускать ухудшения тяжести течения заболевания среди жителей… Нужно оперативно нарастить уровень тестирования в Краснодарском крае, не снижать его в дальнейшем", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220125/lekarstva-1769445504.html

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общество, михаил мишустин, россия, коронавирус в россии