https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769444920.html
На ИВЛ находятся почти 3,5 тысячи пациентов с коронавирусом, заявил Мурашко
На ИВЛ находятся почти 3,5 тысячи пациентов с коронавирусом, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.01.2022
На ИВЛ находятся почти 3,5 тысячи пациентов с коронавирусом, заявил Мурашко
На ИВЛ находятся почти 3,5 тыс пациентов с коронавирусом, динамика в целом незначительно положительная, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:12
2022-01-25T15:12
2022-01-25T15:50
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. На ИВЛ находятся почти 3,5 тыс пациентов с коронавирусом, динамика в целом незначительно положительная, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом."Из общего числа госпитализированных в тяжелом состоянии находятся 12,7% пациентов, и на ИВЛ сегодня находятся почти 3,5 тысячи пациентов, динамика в целом незначительно положительная, на 3%, но самое главное в этой ситуации - сегодня мы не видим роста числа этих пациентов", - сказал Мурашко.
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общество, коронавирус в россии, михаил мурашко, россия
15:12 25.01.2022 (обновлено: 15:50 25.01.2022)
На ИВЛ находятся почти 3,5 тысячи пациентов с коронавирусом, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко заявил, что на ИВЛ находятся почти 3,5 тысячи пациентов с COVID-19