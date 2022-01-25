https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769441725.html
Собянин рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19
Собянин рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
Собянин рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться еще около двух недель, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:03
2022-01-25T15:03
2022-01-25T16:54
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767189999_0:83:3078:1814_1920x0_80_0_0_f0e957f7a28a6110bbe3d2a080d89550.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться еще около двух недель, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.По его словам, такого развития событий можно ожидать, исходя из того, как штамм "омикрон" распространялся в других странах."А две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет такое серьезное испытание на всю медицинскую систему и, в первую очередь, поликлиническую, конечно", — подчеркнул Собянин.Он добавил, что в этой связи необходимо оптимизировать потоки пациентов и работать в режиме экстренной медицинской помощи. Власти должны предпринять все шаги, чтобы снизить нагрузку на больницы, но в то же время обеспечить необходимые условия для граждан.Ранее власти сообщили, что период самоизоляции для россиян, контактировавших с заразившимися COVID-19 пациентами сократят до семи дней.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.
https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769447485.html
https://ria.ru/20220125/omikron-1769447348.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767189999_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1f4ffbd68aaa172d7947a65f77d4280d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:03 25.01.2022 (обновлено: 16:54 25.01.2022)
Собянин рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19
Мэр Москвы Собянин считает, что рост заболеваемости COVID-19 продлится еще две недели