https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769441725.html

Собянин рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19

Собянин рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022

Собянин рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться еще около двух недель, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:03

2022-01-25T15:03

2022-01-25T16:54

распространение коронавируса

общество

москва

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться еще около двух недель, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.По его словам, такого развития событий можно ожидать, исходя из того, как штамм "омикрон" распространялся в других странах."А две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет такое серьезное испытание на всю медицинскую систему и, в первую очередь, поликлиническую, конечно", — подчеркнул Собянин.Он добавил, что в этой связи необходимо оптимизировать потоки пациентов и работать в режиме экстренной медицинской помощи. Власти должны предпринять все шаги, чтобы снизить нагрузку на больницы, но в то же время обеспечить необходимые условия для граждан.Ранее власти сообщили, что период самоизоляции для россиян, контактировавших с заразившимися COVID-19 пациентами сократят до семи дней.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.

https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769447485.html

https://ria.ru/20220125/omikron-1769447348.html

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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии