Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769441725.html
Собянин рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19
Собянин рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
Собянин рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться еще около двух недель, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:03
2022-01-25T16:54
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767189999_0:83:3078:1814_1920x0_80_0_0_f0e957f7a28a6110bbe3d2a080d89550.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться еще около двух недель, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.По его словам, такого развития событий можно ожидать, исходя из того, как штамм "омикрон" распространялся в других странах."А две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет такое серьезное испытание на всю медицинскую систему и, в первую очередь, поликлиническую, конечно", — подчеркнул Собянин.Он добавил, что в этой связи необходимо оптимизировать потоки пациентов и работать в режиме экстренной медицинской помощи. Власти должны предпринять все шаги, чтобы снизить нагрузку на больницы, но в то же время обеспечить необходимые условия для граждан.Ранее власти сообщили, что период самоизоляции для россиян, контактировавших с заразившимися COVID-19 пациентами сократят до семи дней.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.
https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769447485.html
https://ria.ru/20220125/omikron-1769447348.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767189999_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1f4ffbd68aaa172d7947a65f77d4280d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:03 25.01.2022 (обновлено: 16:54 25.01.2022)
 
Собянин рассказал, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Собянин считает, что рост заболеваемости COVID-19 продлится еще две недели

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться еще около двух недель, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
По его словам, такого развития событий можно ожидать, исходя из того, как штамм "омикрон" распространялся в других странах.
"А две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет такое серьезное испытание на всю медицинскую систему и, в первую очередь, поликлиническую, конечно", — подчеркнул Собянин.
Он добавил, что в этой связи необходимо оптимизировать потоки пациентов и работать в режиме экстренной медицинской помощи. Власти должны предпринять все шаги, чтобы снизить нагрузку на больницы, но в то же время обеспечить необходимые условия для граждан.
Попова отметила, что 70% заболевших не были привиты - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 15:21Распространение коронавируса
Почти 70 процентов россиян с "омикроном" не были привиты
Ранее власти сообщили, что период самоизоляции для россиян, контактировавших с заразившимися COVID-19 пациентами сократят до семи дней.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4 процента. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 15:21Распространение коронавируса
Почти 90% пациентов с "омикроном" заразились внутри страны, заявила Попова
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие