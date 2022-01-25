https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769440719.html

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 25.01.2022

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по европейскому сценарию. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:00

2022-01-25T15:00

2022-01-25T16:08

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

сергей собянин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по европейскому сценарию."Ситуация в Москве продолжает развиваться, скажем так, по европейскому сценарию: мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом", - сказал он на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин