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Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 25.01.2022
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по европейскому сценарию. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:00
2022-01-25T15:00
2022-01-25T16:08
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей собянин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по европейскому сценарию."Ситуация в Москве продолжает развиваться, скажем так, по европейскому сценарию: мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом", - сказал он на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин
15:00 25.01.2022 (обновлено: 16:08 25.01.2022)
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Собянин: ситуация с COVID-19 развивается по европейскому сценарию