https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769393276.html

В Москве за сутки госпитализировали 1126 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1126 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1126 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 18 935 случаев COVID-19, умерли 75 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:51

2022-01-25T11:51

2022-01-25T11:51

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 18 935 случаев COVID-19, умерли 75 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 18 935, 1126 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 3 999, 75 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 212 980 случаев коронавируса, выздоровели 1 931 016 человек, умерли из-за COVID 38 514 человек.

https://ria.ru/20220124/mery-1769324933.html

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