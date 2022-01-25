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В Москве за сутки госпитализировали 1126 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1126 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1126 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 18 935 случаев COVID-19, умерли 75 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:51
2022-01-25T11:51
2022-01-25T11:51
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 18 935 случаев COVID-19, умерли 75 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 18 935, 1126 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 3 999, 75 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 212 980 случаев коронавируса, выздоровели 1 931 016 человек, умерли из-за COVID 38 514 человек.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 1126 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 18 935 новых случаев COVID-19, умерли 75 человек