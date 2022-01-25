https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769390432.html

В России за сутки госпитализировали 12 837 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 12 837 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022

В России за сутки госпитализировали 12 837 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализировали 12 837 пациентов с COVID-19 — в два раза больше, чем накануне (5970), рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:42

2022-01-25T11:42

2022-01-25T12:28

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. За сутки в России госпитализировали 12 837 пациентов с COVID-19 — в два раза больше, чем накануне (5970), рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 12 837 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 115%", — говорится в сообщении.Рост по этому показателю зафиксирован в 79 регионах, причем в 48 из них динамика опережает средний показатель по стране. Снижение наблюдается в пяти субъектах, еще в одном ситуация не изменилась.При этом число выявленных случаев заражения снова обновило максимум за все время пандемии: если вчера было 65 109, то сегодня уже 67 809.В Москве зарегистрировали 18 935 инфицированных (днем ранее — 19 509, это рекорд). Из них 1126 (5,9%) человек будут лечиться в стационарах. Доля госпитализаций в общей картине заболеваемости в столице за сутки выросла на 0,8 процента.Умер 681 человек, число летальных исходов в России достигло 327 448. Выздоровели 26 404 пациента, за все время — более десяти миллионов.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 349,6 миллиона инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/omikron-1769373022.html

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