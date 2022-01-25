https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769363664.html

Тюменский губернатор посоветовал жителям региона обновить домашние аптечки

Тюменский губернатор посоветовал жителям региона обновить домашние аптечки - РИА Новости, 25.01.2022

Тюменский губернатор посоветовал жителям региона обновить домашние аптечки

Случаи заражения "омикрон"-штаммом выявлены в Тюменской области, есть вероятность взрывного роста заболеваемости, поэтому жителям региона стоит пополнить... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T09:28

2022-01-25T09:28

2022-01-25T09:28

распространение коронавируса

общество

тюменская область

здоровье - общество

александр моор

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ТЮМЕНЬ, 25 янв - РИА Новости. Случаи заражения "омикрон"-штаммом выявлены в Тюменской области, есть вероятность взрывного роста заболеваемости, поэтому жителям региона стоит пополнить домашние аптечки противовирусными и жаропонижающими препаратами, написал в своем Instagram-аккаунте губернатор Александр Моор.Глава региона отметил, что из-за заразности нового штамма в зону риска попадают практически все, но особенно те, кто ещё не вакцинировался или пропустил срок ревакцинации."В такой период следует как можно меньше находиться в общественных местах. Чтобы не упустить время, не подвергать опасности себя и окружающих, прошу вас уже сейчас проверить содержимое домашней аптечки. Необходимо обновить запас лекарств с расчётом на каждого члена семьи", - посоветовал Александр Моор.В посте губернатор сообщил, что в его семье и у родителей в аптечке собраны рекомендованные Минздравом общедоступные противовирусные препараты, а также жаропонижающие средства, лекарства от боли в горле, сосудосуживающие капли в нос и витамин С."Не все зависит от врачей. Каждый может внести свой вклад в борьбу с пандемией. Поставьте прививку от COVID-19, вовремя ревакцинируйтесь. Обязательно носите маски в общественных местах и городском транспорте. Не забывайте обрабатывать руки антисептиками", - рекомендовал Моор своим подписчикам.

https://ria.ru/20220125/omikron-1769360394.html

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общество, тюменская область, здоровье - общество, александр моор, коронавирус covid-19, коронавирус в россии