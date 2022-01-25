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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220125/koroleva-1769451165.html
"Просто нонсенс": директор Королевой о запрете ее въезда в Литву
"Просто нонсенс": директор Королевой о запрете ее въезда в Литву - РИА Новости, 25.01.2022
"Просто нонсенс": директор Королевой о запрете ее въезда в Литву
Концертный директор Наташи Королевой Марина Наринская заявила РИА Новости, что запрет певице на въезд в Литву до 2027 года из-за ее выступления в Крыму – это... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:57
2022-01-25T15:57
шоубиз
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
знаменитости
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Концертный директор Наташи Королевой Марина Наринская заявила РИА Новости, что запрет певице на въезд в Литву до 2027 года из-за ее выступления в Крыму – это "нонсенс". Согласно информации Литовского радио и телевидения, на прошлой неделе в МИД обратился глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас. По его мнению, приглашая исполнителей, организаторы концерта в Литве должны были учитывать геополитическую обстановку. Сама Королева также в социальных сетях назвала ситуацию "нелепицей".Ранее в литовский список нежелательных лиц были внесены Олег Газманов, Григорий Лепс и Филипп Киркоров.
https://ria.ru/20220123/litva-1769166432.html
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шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай), знаменитости
15:57 25.01.2022
 
"Просто нонсенс": директор Королевой о запрете ее въезда в Литву

Директор Королевой назвала запрет ее въезда в Литву "нонсенсом"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Концертный директор Наташи Королевой Марина Наринская заявила РИА Новости, что запрет певице на въезд в Литву до 2027 года из-за ее выступления в Крыму – это "нонсенс".

"Все же нормальные люди и понимают, что Наташа Королева ну никак не может принести вред нашей любимой братской республике Литве. То, что они так поступают, для нормального человека просто нонсенс, непонятка, нет логики в этом", – сказала Наринская.

Согласно информации Литовского радио и телевидения, на прошлой неделе в МИД обратился глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас. По его мнению, приглашая исполнителей, организаторы концерта в Литве должны были учитывать геополитическую обстановку.
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 21:18Шоубиз
Литва запретила Наташе Королевой и Хабибу въезд в страну, сообщили СМИ
Сама Королева также в социальных сетях назвала ситуацию "нелепицей".

"Ну, просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову… И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки", – написала артистка.

Ранее в литовский список нежелательных лиц были внесены Олег Газманов, Григорий Лепс и Филипп Киркоров.
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 07:40Шоубиз
Наташа Королева прокомментировала запрет на въезд в Литву
 
ШоубизШоу-бизнесНаташа Королева (Наталия Порывай)Знаменитости
 
 
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