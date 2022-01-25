https://ria.ru/20220125/koroleva-1769451165.html

"Просто нонсенс": директор Королевой о запрете ее въезда в Литву

"Просто нонсенс": директор Королевой о запрете ее въезда в Литву - РИА Новости, 25.01.2022

"Просто нонсенс": директор Королевой о запрете ее въезда в Литву

Концертный директор Наташи Королевой Марина Наринская заявила РИА Новости, что запрет певице на въезд в Литву до 2027 года из-за ее выступления в Крыму – это... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:57

2022-01-25T15:57

2022-01-25T15:57

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наташа королева (наталия порывай)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Концертный директор Наташи Королевой Марина Наринская заявила РИА Новости, что запрет певице на въезд в Литву до 2027 года из-за ее выступления в Крыму – это "нонсенс". Согласно информации Литовского радио и телевидения, на прошлой неделе в МИД обратился глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас. По его мнению, приглашая исполнителей, организаторы концерта в Литве должны были учитывать геополитическую обстановку. Сама Королева также в социальных сетях назвала ситуацию "нелепицей".Ранее в литовский список нежелательных лиц были внесены Олег Газманов, Григорий Лепс и Филипп Киркоров.

https://ria.ru/20220123/litva-1769166432.html

https://ria.ru/20220124/koroleva-1769190696.html

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шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай), знаменитости