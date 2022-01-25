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В России в январе почти втрое вырос спрос на компьютеры
В России в январе почти втрое вырос спрос на компьютеры - РИА Новости, 25.01.2022
В России в январе почти втрое вырос спрос на компьютеры
Спрос на ноутбуки и компьютеры в первые три недели января подскочил почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика объясняется... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:04
2022-01-25T09:04
экономика
латвия
эстония
wildberries
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спрос на ноутбуки и компьютеры в первые три недели января подскочил почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика объясняется растущей популярностью дистанционной работы, сообщил РИА Новости крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries."С 1 по 23 января 2022 года число заказов ноутбуков и компьютеров на Wildberries в России увеличилось на 175% год к году, на мониторы - на 337%. В аналитической службе Wildberries связывают всплеск спроса с новой волной роста популярности дистанционной работы: россияне активно обновляют компьютеры, ноутбуки, а также необходимые аксессуары", - говорится в исследовании.По данным аналитиков, сотрудники на удаленке предпочитают более производительную и дорогостоящую технику, так как она позволяет работать с "тяжелыми" программами и с массивными базами данных. По объемам продаж в тройку лидеров среди ноутбуков за первые недели января вошли MSI GF63 Thin (70 тысяч рублей), MacBook Air M1 (87 тысяч рублей) и MacBook M1 Pro (217 тысяч рублей).Кроме того, специалисты отметили, что выросла популярность сопутствующей техники - блоков питания (+318%), картридеров (+214%), подставок для ноутбуков (+123%), мышей и клавиатур (+40%). В исследовании отмечается, что из-за дефицита техники и электроники в мире спрос на сопутствующие товары растет и среди зарубежных покупателей, которые заказывают их из России - за первые три недели 2022 года они заказали с доставкой из РФ на 95% больше различной техники, чем годом ранее.Самыми активными иностранными покупателями стали жители Израиля, Латвии и Эстонии, больше всего в штуках иностранцы заказывали смартфоны, бытовую технику, телевизоры и аудиотехнику. По мнению аналитиков, увеличивающаяся популярность дистанционного режима работы будет способствовать дальнейшему росту спроса.
https://realty.ria.ru/20220120/ofisy-1768716365.html
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экономика, латвия, эстония, wildberries, россия
09:04 25.01.2022
 
В России в январе почти втрое вырос спрос на компьютеры

По данным исследования, в России спрос на ноутбуки и компьютеры в январе вырос почти втрое

© РИА Новости / Евгений БиятовДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Девушка работает за компьютером . Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спрос на ноутбуки и компьютеры в первые три недели января подскочил почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика объясняется растущей популярностью дистанционной работы, сообщил РИА Новости крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries.
"С 1 по 23 января 2022 года число заказов ноутбуков и компьютеров на Wildberries в России увеличилось на 175% год к году, на мониторы - на 337%. В аналитической службе Wildberries связывают всплеск спроса с новой волной роста популярности дистанционной работы: россияне активно обновляют компьютеры, ноутбуки, а также необходимые аксессуары", - говорится в исследовании.
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По данным аналитиков, сотрудники на удаленке предпочитают более производительную и дорогостоящую технику, так как она позволяет работать с "тяжелыми" программами и с массивными базами данных. По объемам продаж в тройку лидеров среди ноутбуков за первые недели января вошли MSI GF63 Thin (70 тысяч рублей), MacBook Air M1 (87 тысяч рублей) и MacBook M1 Pro (217 тысяч рублей).
Кроме того, специалисты отметили, что выросла популярность сопутствующей техники - блоков питания (+318%), картридеров (+214%), подставок для ноутбуков (+123%), мышей и клавиатур (+40%). В исследовании отмечается, что из-за дефицита техники и электроники в мире спрос на сопутствующие товары растет и среди зарубежных покупателей, которые заказывают их из России - за первые три недели 2022 года они заказали с доставкой из РФ на 95% больше различной техники, чем годом ранее.
Самыми активными иностранными покупателями стали жители Израиля, Латвии и Эстонии, больше всего в штуках иностранцы заказывали смартфоны, бытовую технику, телевизоры и аудиотехнику. По мнению аналитиков, увеличивающаяся популярность дистанционного режима работы будет способствовать дальнейшему росту спроса.
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