https://ria.ru/20220125/klichko-1769350572.html

Немцы осадили "много пропускавшего" Кличко

Немцы жестко ответили на обвинения "неблагодарного" Кличко - РИА Новости, 25.01.2022

Немцы осадили "много пропускавшего" Кличко

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказываниям мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко о политике Германии в украинском... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T04:51

2022-01-25T04:51

2022-01-25T04:51

в мире

украина

германия

виталий кличко

нато

сергей лавров

андрей мельник

северный поток — 2

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказываниям мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко о политике Германии в украинском вопросе.Ранее Кличко в своей колонке для газеты Bild обвинил правительство ФРГ в предательстве Украины. По его словам, в стране царит "огромное разочарование" из-за того, что Берлин продолжает придерживаться проекта "Северный поток — 2" и отказывается поставлять Киеву оружие.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Проблема бокса - попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев. То, что передается по коммуникационным каналам, является наглостью. Они на самом деле считают, что могут сделать свою проблему нашей, если будут плохо себя вести", - написал пользователь Betterman."Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен "Северный поток — 2" или нет? Эта страна с ее политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу", - заявил Kleiner_Olaf."Мы годами закачивали миллиарды в эту страну. Так неблагодарно. Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт. Иногда мне кажется, что они не заинтересованы в дипломатическом решении или надеются, что Россия каким-то образом исчезнет, и тогда у них больше не будет проблем. Поставки оружия побуждают вас к неправильному поведению", - указал Bbz."Создается впечатление, что Украина очень хочет этого конфликта с Россией", - заметил другой читатель."Становится все понятнее, почему политики этой страны так сильно выступают против "Северного потока — 2", - отметил Bernd_Brot."Германия ничем не обязана Украине. Их нет ни в НАТО, ни в ЕС. Из Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?" – задался вопросом MrSpock.Киевские власти регулярно ставят вопрос о поставках вооружений Германией Украине. Посол страны Андрей Мельник заявлял, что неизменность этой позиции может сказаться на отношениях двух стран. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставка на Украину каждой единицы вооружений вдохновляет "горячие головы" в Киеве к началу военной операции в Донбассе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220124/oruzhie-1769273600.html

https://ria.ru/20220123/shenbakh-1769123441.html

https://ria.ru/20220124/donbass-1769326362.html

украина

германия

россия

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в мире, украина, германия, виталий кличко, нато, сергей лавров, андрей мельник, северный поток — 2, россия