https://ria.ru/20220125/kirgiziya-1769403520.html
Аэропорты в Киргизии восстановили работу
Аэропорты в Киргизии восстановили работу - РИА Новости, 25.01.2022
Аэропорты в Киргизии восстановили работу
Аэропорты Киргизии после отключения электроэнергии восстановили работу в штатном режиме, сообщает во вторник пресс-служба международного аэропорта "Манас". РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:28
2022-01-25T12:28
2022-01-25T12:28
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энергоавария в центральной азии
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Аэропорты Киргизии после отключения электроэнергии восстановили работу в штатном режиме, сообщает во вторник пресс-служба международного аэропорта "Манас"."Аэропорты ОАО "Международный аэропорт "Манас" работают в штатном режиме", - заявил представитель пресс-службы.Ранее сообщалось, что на фоне масштабного отключения энергоснабжения аэропорты работали не в полном режиме и вынуждены были перейти на автономное энергообеспечение.В Киргизии и ряде других городов Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов началось поэтапное восстановление энергоснабжения.
https://ria.ru/20220125/kirgiziya-1769389977.html
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в мире, манас , киргизия, центральная азия, энергоавария в центральной азии
Аэропорты в Киргизии восстановили работу
Аэропорты в Киргизии восстановили работу после отключения электроэнергии