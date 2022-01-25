https://ria.ru/20220125/kirgiziya-1769403520.html

Аэропорты в Киргизии восстановили работу

Аэропорты в Киргизии восстановили работу - РИА Новости, 25.01.2022

Аэропорты в Киргизии восстановили работу

Аэропорты Киргизии после отключения электроэнергии восстановили работу в штатном режиме, сообщает во вторник пресс-служба международного аэропорта "Манас". РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:28

2022-01-25T12:28

2022-01-25T12:28

в мире

манас

киргизия

центральная азия

энергоавария в центральной азии

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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Аэропорты Киргизии после отключения электроэнергии восстановили работу в штатном режиме, сообщает во вторник пресс-служба международного аэропорта "Манас"."Аэропорты ОАО "Международный аэропорт "Манас" работают в штатном режиме", - заявил представитель пресс-службы.Ранее сообщалось, что на фоне масштабного отключения энергоснабжения аэропорты работали не в полном режиме и вынуждены были перейти на автономное энергообеспечение.В Киргизии и ряде других городов Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов началось поэтапное восстановление энергоснабжения.

https://ria.ru/20220125/kirgiziya-1769389977.html

киргизия

центральная азия

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