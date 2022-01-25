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В Киргизии заявили, что держат ситуацию с отключением света под контролем
В Киргизии заявили, что держат ситуацию с отключением света под контролем - РИА Новости, 25.01.2022
В Киргизии заявили, что держат ситуацию с отключением света под контролем
Энергетики в Киргизии держат ситуацию под контролем, несмотря на масштабное отключение электроэнергии, в ближайшее время система будет восстановлена, заявил... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:39
2022-01-25T11:39
2022-01-25T11:40
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киргизия
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узбекистан
туркмения
энергоавария в центральной азии
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Энергетики в Киргизии держат ситуацию под контролем, несмотря на масштабное отключение электроэнергии, в ближайшее время система будет восстановлена, заявил пресс-секретарь президента страны Эрбол Султанбаев.В Киргизии и ряде других государств Центральной Азии произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении."Наши энергетики держат ситуацию под контролем... В ближайшее время энергосистема страны будет восстановлена", - приводит Sputnik Киргизия слова Султанбаева.
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РИА Новости
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в мире, киргизия, таджикистан, узбекистан, туркмения, энергоавария в центральной азии
11:39 25.01.2022 (обновлено: 11:40 25.01.2022)
В Киргизии заявили, что держат ситуацию с отключением света под контролем
Пресс-секретарь президента Султанбаев: энергосистему в Киргизии скоро восстановят