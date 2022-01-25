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В Приморском крае в жилом доме прогремел взрыв
В Приморском крае в жилом доме прогремел взрыв - РИА Новости, 25.01.2022
В Приморском крае в жилом доме прогремел взрыв
Судимый житель города Арсеньев подорвал взрывное устройство в жилой девятиэтажке, сообщил РИА Новости представитель приморской прокуратуры. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:31
2022-01-25T14:31
2022-01-25T15:25
происшествия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Судимый житель города Арсеньев подорвал взрывное устройство в жилой девятиэтажке, сообщил РИА Новости представитель приморской прокуратуры.Взрыв произошел в доме на улице Островского. По предварительным данным, подорвана граната. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве."Двадцать пятого января 2022 года в общем коридоре на шестом этаже в многоквартирном жилом доме по улице Островского в городе Арсеньев обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК", — говорится в сообщении СК.На место ЧП прибыли полицейские и представители экстренных служб.
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происшествия
14:31 25.01.2022 (обновлено: 15:25 25.01.2022)
В Приморском крае в жилом доме прогремел взрыв
В Приморье местный житель подорвал в девятиэтажке гранату, сообщили в краевой прокуратуре