https://ria.ru/20220125/khlopok-1769433007.html

В Приморском крае в жилом доме прогремел взрыв

В Приморском крае в жилом доме прогремел взрыв - РИА Новости, 25.01.2022

В Приморском крае в жилом доме прогремел взрыв

Судимый житель города Арсеньев подорвал взрывное устройство в жилой девятиэтажке, сообщил РИА Новости представитель приморской прокуратуры. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:31

2022-01-25T14:31

2022-01-25T15:25

происшествия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Судимый житель города Арсеньев подорвал взрывное устройство в жилой девятиэтажке, сообщил РИА Новости представитель приморской прокуратуры.Взрыв произошел в доме на улице Островского. По предварительным данным, подорвана граната. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве."Двадцать пятого января 2022 года в общем коридоре на шестом этаже в многоквартирном жилом доме по улице Островского в городе Арсеньев обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК", — говорится в сообщении СК.На место ЧП прибыли полицейские и представители экстренных служб.

https://realty.ria.ru/20220125/sud-1769397666.html

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происшествия