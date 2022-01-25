https://ria.ru/20220125/kazino-1769424748.html

ГД во втором чтении приняла проект, касающийся нелегальных онлайн-казино

ГД во втором чтении приняла проект, касающийся нелегальных онлайн-казино - РИА Новости, 25.01.2022

ГД во втором чтении приняла проект, касающийся нелегальных онлайн-казино

Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий административную ответственность за нарушение запрета на оказание услуг перевода денежных средств... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:00

2022-01-25T14:00

2022-01-25T14:00

экономика

госдума рф

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий административную ответственность за нарушение запрета на оказание услуг перевода денежных средств нелегальным онлайн-казино и лотереям, штраф для юрлиц составит не менее 5 миллионов рублей, для их должностных лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.Документ устанавливает административную ответственность за нарушение установленных законодательством в сфере азартных игр, лотерей, деятельности иностранных лиц в сети интернет на территории РФ ограничений переводов денежных средств и приема платежей либо запрета на заключение договора.За такие нарушения, допущенные платежным агентом или оператором связи, в том числе почтовой, законопроектом устанавливается штраф для юрлиц в размере от 25% до 40% от суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей, для их должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.Если в подобных случаях кредитная организация не откажет клиенту в переводе или трансграничном переводе денежных средств, в том числе электронных, либо нарушит запрет на заключение договора с ним или не примет меры по расторжению уже заключенного договора, то ее должностные лица также будут наказаны штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.Предполагается, что закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Его принятие призвано повысить эффективность мер по противодействию незаконной деятельности в сфере организации и проведения лотерей и азартных игр и стимулировать кредитные организации, платежных агентов и операторов связи к добросовестному исполнению своих обязанностей и соблюдению установленных запретов и ограничений.В июне 2021 года Госдума приняла закон, позволяющий Федеральной налоговой службе во внесудебном порядке блокировать сайты, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. Он также запрещает кредитным организациям, платежным агентам, операторам связи, в том числе почтовой, заключать договоры с лицами, которые включены в перечни нелегальных организаторов казино и лотерей либо осуществляют в их пользу переводы.

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