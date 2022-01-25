https://ria.ru/20220125/kater-1769369467.html

Автопарк красноярского Лесопожарного центра впервые получил пожарный катер

Автопарк красноярского Лесопожарного центра впервые получил пожарный катер - РИА Новости, 25.01.2022

Автопарк красноярского Лесопожарного центра впервые получил пожарный катер

Красноярский краевой Лесопожарный центр в рамках национального проекта "Экология" впервые получил пожарный катер, в течение года автопарк центра пополнят еще... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:07

2022-01-25T10:07

2022-01-25T10:07

общество

красноярский край

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Красноярский краевой Лесопожарный центр в рамках национального проекта "Экология" впервые получил пожарный катер, в течение года автопарк центра пополнят еще около 30 единиц техники, сообщает пресс-служба главы региона."Лесные огнеборцы будут использовать его (пожарный катер – ред.) для патрулирования по водным маршрутам и доставки людей и оборудования для тушения возгораний в лесах. Катер оснащен мощными стационарными моторами, имеет низкую осадку, что повышает его проходимость по водным магистралям. Судно рассчитано на восемь мест. В комплектации есть спасательные жилеты, сигнальные ракеты, а также водяная помпа, которая позволит быстро набрать воду и подать ее для тушения очагов возгораний", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что окрестности Красноярского водохранилища – это сложная пересеченная местность, где отсутствуют дороги и не всегда для тушения лесных пожаров здесь можно использовать авиацию. Раньше для доставки сил и средств к очагам таких возгораний краевой Лесопожарный центр использовал водный транспорт других организаций."За три года по нацпроекту "Экология" Красноярский край получил более 1800 единиц техники и оборудования. В 2022 году мы продолжим укреплять материально-техническую базу лесопожарных формирований региона – ожидаем поступление еще почти 500 единиц оборудования и техники. Использование новой современной техники помогает в борьбе с лесными пожарами в регионе", - цитирует пресс-служба слова министра лесного хозяйства края Алексея Панова.Обновление материально-технической базы лесопожарных формирований - одно из ключевых мероприятий модернизации краевой системы охраны лесов от пожаров, начатой в 2019 году по инициативе губернатора края Александра Усса."В 2022 году автопарк краевого Лесопожарного центра пополнят 29 единиц спецтехники, в том числе пожарные машины, моторные лодки, гусеничные и колесные тракторы, тягачи с полуприцепами, автомобили марки "УАЗ" повышенной проходимости. Также на вооружение бойцов краевого Лесопожарного центра поступят более 460 единиц спецоборудования и инвентаря", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, активная подготовка в лесах к пожароопасному сезону-2022 началась еще осенью прошлого года.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768722375.html

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красноярский край

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общество, красноярский край, александр усс