16:27 25.01.2022 (обновлено: 16:37 25.01.2022)
Постановление о сокращении карантина по COVID-19 до недели вступило в силу
Премьер Мишустин: постановление о семидневном карантине по COVID-19 вступило в силу
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Минюсте зарегистрировали постановление о сокращении до семи дней карантина по COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Только что мне Анна Юрьевна (Попова. — Прим. ред.) сообщила, постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до семи зарегистрировано в Министерстве юстиции и соответственно вступает в силу", — сказал Мишустин, выступая на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, сократили с 14 до семи дней. По словам главного санитарного врача Анны Поповой, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом SARS-CoV-2 "омикрон", составляет от двух до пяти дней.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели. Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.
Многие страны также сокращают длительность изоляции для заразившихся граждан. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не соблюдать карантин. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного теста на антиген этот срок сокращается до недели.