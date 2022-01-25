https://ria.ru/20220125/karantin-1769464237.html

Постановление о сокращении карантина по COVID-19 до недели вступило в силу

Постановление о сокращении карантина по COVID-19 до недели вступило в силу - РИА Новости, 25.01.2022

Постановление о сокращении карантина по COVID-19 до недели вступило в силу

В Минюсте зарегистрировали постановление о сокращении до семи дней карантина по COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:27

2022-01-25T16:27

2022-01-25T16:37

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Минюсте зарегистрировали постановление о сокращении до семи дней карантина по COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, сократили с 14 до семи дней. По словам главного санитарного врача Анны Поповой, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом SARS-CoV-2 "омикрон", составляет от двух до пяти дней.На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели. Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.Многие страны также сокращают длительность изоляции для заразившихся граждан. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не соблюдать карантин. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного теста на антиген этот срок сокращается до недели.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии