16:14 25.01.2022 (обновлено: 18:38 25.01.2022)
Канада призвала семьи дипломатов на Украине покинуть страну
МИД Канады призвал семьи дипломатов на Украине покинуть страну
© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти Канады призвали семьи дипломатов на Украине покинуть страну из-за якобы возможного обострения ситуации на границе.
"Безопасность и защита канадцев, нашего персонала и их семей в наших представительствах за рубежом является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской военной мощи и дестабилизирующими действиями на Украине и вокруг нее мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семей", - говорится в заявлении МИД Канады.
О планах по эвакуации сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России" ранее заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.