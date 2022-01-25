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Канада призвала семьи дипломатов на Украине покинуть страну
Канада призвала семьи дипломатов на Украине покинуть страну - РИА Новости, 25.01.2022
Канада призвала семьи дипломатов на Украине покинуть страну
Власти Канады призвали семьи дипломатов на Украине покинуть страну из-за якобы возможного обострения ситуации на границе. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:14
2022-01-25T18:38
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти Канады призвали семьи дипломатов на Украине покинуть страну из-за якобы возможного обострения ситуации на границе."Безопасность и защита канадцев, нашего персонала и их семей в наших представительствах за рубежом является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской военной мощи и дестабилизирующими действиями на Украине и вокруг нее мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семей", - говорится в заявлении МИД Канады.При этом посольство страны в Киеве и консульство в городе Львов останутся открытыми.Ранее министерство иностранных дел Канады рекомендовало гражданам страны избегать поездок на Украину из-за ситуации на границе.О планах по эвакуации сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России" ранее заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220125/nato-1769472188.html
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в мире, украина, канада, киев, львов, мид канады, россия
16:14 25.01.2022 (обновлено: 18:38 25.01.2022)
 
Канада призвала семьи дипломатов на Украине покинуть страну

МИД Канады призвал семьи дипломатов на Украине покинуть страну

© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти Канады призвали семьи дипломатов на Украине покинуть страну из-за якобы возможного обострения ситуации на границе.
"Безопасность и защита канадцев, нашего персонала и их семей в наших представительствах за рубежом является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской военной мощи и дестабилизирующими действиями на Украине и вокруг нее мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семей", - говорится в заявлении МИД Канады.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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Ни один член НАТО не готов отправить на Украину войска, заявил Джонсон
При этом посольство страны в Киеве и консульство в городе Львов останутся открытыми.
Ранее министерство иностранных дел Канады рекомендовало гражданам страны избегать поездок на Украину из-за ситуации на границе.
О планах по эвакуации сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России" ранее заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралия.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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СМИ: США предложили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта
 
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