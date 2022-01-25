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Посол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом"

Посол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом" - РИА Новости, 25.01.2022

Посол назвал попытки обвинить Россию в кибератаке на МИД Канады "абсурдом"

Посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал "истерией" и "абсурдом" попытки приписать России хакерскую атаку на канадский МИД. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:34

2022-01-25T01:34

2022-01-25T01:34

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал "истерией" и "абсурдом" попытки приписать России хакерскую атаку на канадский МИД.Местный телеканал Global News ранее сообщил о кибератаке на компьютерные сети МИД Канады, при этом анонимные источники телеканала не исключили причастности к взлому "России или хакеров, ею поддерживаемых"."Ситуация с демонизацией России зашла настолько далеко, что любое событие, происходящее в мире, которое невозможно приписать кому-то, сразу сваливается на Россию, потому что это беспроигрышный прием в западных СМИ и политических кругах", - сказал Степанов РИА Новости.На прошлой неделе разведслужбы Канады обратились к операторам объектов критической инфраструктуры с предупреждением о киберугрозах, якобы исходящих от России, и призывом повысить устойчивость сетей к хакерским атакам."С сожалением наблюдаем в последнее время попытки различных сил в Канаде приписать России вредоносную кибернетическую направленность против канадской стороны", - сказал Степанов."Россия не занимается противоправной вредительской деятельностью в киберпространстве. Напротив, Россия выступает лидером международных усилий по укреплению сотрудничества всех государств в борьбе с угрозами международной информационной безопасности", - добавил он.РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/kiberataki-1768750330.html

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