https://ria.ru/20220125/kanada-1769343306.html
СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке - РИА Новости, 25.01.2022
СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
Неизвестные хакеры атаковали компьютерные сети канадского министерства иностранных дел, сообщил местный телеканал Global News со ссылкой на источники в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T00:51
2022-01-25T00:51
2022-01-25T00:51
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Неизвестные хакеры атаковали компьютерные сети канадского министерства иностранных дел, сообщил местный телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и аппарате безопасности.Официально канадские власти не говорят, кто может стоять за кибератакой, но источники телеканала не исключили причастности "России или хакеров, ею поддерживаемых"."Министерство иностранных дел стало объектом кибератаки, но пока неясно, проникли ли русские, предположительные хакеры, в систему или просто смогли нарушить ее операции", - цитирует Global News анонимный источник в структурах безопасности.По данным агентства Рейтер, взлом, который был выявлен в прошлую среду, частично нарушил доступ в интернет и привел к сбоям в оказании онлайн-услуг. "Нет признаков того, что пострадало какое-либо еще правительственное учреждение", - пишет агентство со ссылкой на канадские власти.РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада
СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
Global News: МИД Канады подвергся хакерской атаке
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости.
Неизвестные хакеры атаковали компьютерные сети канадского министерства иностранных дел, сообщил
местный телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и аппарате безопасности.
Официально канадские власти не говорят, кто может стоять за кибератакой, но источники телеканала не исключили причастности "России или хакеров, ею поддерживаемых".
"Министерство иностранных дел стало объектом кибератаки, но пока неясно, проникли ли русские, предположительные хакеры, в систему или просто смогли нарушить ее операции", - цитирует Global News анонимный источник в структурах безопасности.
По данным агентства Рейтер
, взлом, который был выявлен в прошлую среду, частично нарушил доступ в интернет и привел к сбоям в оказании онлайн-услуг. "Нет признаков того, что пострадало какое-либо еще правительственное учреждение", - пишет агентство со ссылкой на канадские власти.
РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.