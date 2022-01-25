Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/kanada-1769343306.html
СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке - РИА Новости, 25.01.2022
СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
Неизвестные хакеры атаковали компьютерные сети канадского министерства иностранных дел, сообщил местный телеканал Global News со ссылкой на источники в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T00:51
2022-01-25T00:51
в мире
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Неизвестные хакеры атаковали компьютерные сети канадского министерства иностранных дел, сообщил местный телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и аппарате безопасности.Официально канадские власти не говорят, кто может стоять за кибератакой, но источники телеканала не исключили причастности "России или хакеров, ею поддерживаемых"."Министерство иностранных дел стало объектом кибератаки, но пока неясно, проникли ли русские, предположительные хакеры, в систему или просто смогли нарушить ее операции", - цитирует Global News анонимный источник в структурах безопасности.По данным агентства Рейтер, взлом, который был выявлен в прошлую среду, частично нарушил доступ в интернет и привел к сбоям в оказании онлайн-услуг. "Нет признаков того, что пострадало какое-либо еще правительственное учреждение", - пишет агентство со ссылкой на канадские власти.РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.
https://ria.ru/20220124/avstraliya-1769197961.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада
00:51 25.01.2022
 
СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке

Global News: МИД Канады подвергся хакерской атаке

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Неизвестные хакеры атаковали компьютерные сети канадского министерства иностранных дел, сообщил местный телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и аппарате безопасности.
Официально канадские власти не говорят, кто может стоять за кибератакой, но источники телеканала не исключили причастности "России или хакеров, ею поддерживаемых".
"Министерство иностранных дел стало объектом кибератаки, но пока неясно, проникли ли русские, предположительные хакеры, в систему или просто смогли нарушить ее операции", - цитирует Global News анонимный источник в структурах безопасности.
По данным агентства Рейтер, взлом, который был выявлен в прошлую среду, частично нарушил доступ в интернет и привел к сбоям в оказании онлайн-услуг. "Нет признаков того, что пострадало какое-либо еще правительственное учреждение", - пишет агентство со ссылкой на канадские власти.
РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.
Иконка приложения WeChat на смартфоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 09:38
Хакеры взломали учетную запись премьера Австралии в соцсети WeChat
 
В миреКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19
08:30В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
08:28Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
08:25Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
08:23Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
08:22Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку
08:19Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
08:16Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
08:05В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
08:00"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезон
08:00Ситуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают леса
07:46Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
07:39Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
07:31Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
07:21СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
07:14Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
07:11Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
07:08Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
07:05Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол
06:54В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям
Лента новостейМолния
В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороныКазахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядковЭксперты оценили объемы продаж алкоголя в РоссииПравительство Австралии выкупило право на флаг аборигеновИтальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повесткуСнегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машинСудно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову БерингаВ столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезонСитуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают лесаСиноптик рассказал о погоде в Москве во вторникПосол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и КитаяПравительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страныСМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РоссииИностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНРМежду Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посолПростуженных россиян предложили освободить от работы на три дняСотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посолВ Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям