https://ria.ru/20220125/kamchatka-1769357724.html

Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга

Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга - РИА Новости, 25.01.2022

Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга

Судно "Калас", на борту которого находятся модульная котельная и обогреватели для жителей села Никольское, где сгорела котельная, вышло из... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T08:16

2022-01-25T08:16

2022-01-25T08:16

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

остров беринга

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Судно "Калас", на борту которого находятся модульная котельная и обогреватели для жителей села Никольское, где сгорела котельная, вышло из Петропавловска-Камчатского на остров Беринга, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.Котельная в селе Никольское в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга, которая отапливала пять многоквартирных домов, сгорела в понедельник, произошло частичное обрушение кровли. В районе объявлен режим ЧС. Утром во вторник вертолет, на котором должны были доставить обогреватели для населения, вылететь не смог."Двадцать пятого января 2022 года из порта Петропавловска-Камчатского судно "Калас" с мобильной котельной на борту выдвинулось в сторону села Никольского Алеутского муниципального округа… Обогреватели, приобретенные КГКУ ЦОД, были загружены на судно "Калас" вместе с модульной котельной, взятой из краевого резерва на случай ЧС", – сказали в МЧС.По данным ведомства, судно прибудет в пункт назначения через несколько дней. По данным правительства, через полтора дня.Сгоревшая котельная отапливала пять многоквартирных жилых домов, в которых проживают 123 человека. В этих зданиях есть электричество, поэтому сейчас квартиры отапливают обогревателями.Село Никольское на острове Беринга - единственный населенный пункт в составе Алеутского муниципального округа Камчатского края. По данным сайта регионального правительства, в нем проживают 718 человек. Никольское находится в 775 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20220124/pozhar-1769295939.html

https://ria.ru/20220124/pozhar-1769202069.html

камчатский край

остров беринга

россия

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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), остров беринга, россия