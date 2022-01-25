Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
Судно с котельной вышло с Камчатки к острову Беринга, где без тепла остались 123 человека
© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краюПожар в котельной в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Судно "Калас", на борту которого находятся модульная котельная и обогреватели для жителей села Никольское, где сгорела котельная, вышло из Петропавловска-Камчатского на остров Беринга, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Котельная в селе Никольское в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга, которая отапливала пять многоквартирных домов, сгорела в понедельник, произошло частичное обрушение кровли. В районе объявлен режим ЧС. Утром во вторник вертолет, на котором должны были доставить обогреватели для населения, вылететь не смог.
Вчера, 17:45На острове Беринга потушили пожар в котельной
"Двадцать пятого января 2022 года из порта Петропавловска-Камчатского судно "Калас" с мобильной котельной на борту выдвинулось в сторону села Никольского Алеутского муниципального округа… Обогреватели, приобретенные КГКУ ЦОД, были загружены на судно "Калас" вместе с модульной котельной, взятой из краевого резерва на случай ЧС", – сказали в МЧС.
По данным ведомства, судно прибудет в пункт назначения через несколько дней. По данным правительства, через полтора дня.
Сгоревшая котельная отапливала пять многоквартирных жилых домов, в которых проживают 123 человека. В этих зданиях есть электричество, поэтому сейчас квартиры отапливают обогревателями.
Село Никольское на острове Беринга - единственный населенный пункт в составе Алеутского муниципального округа Камчатского края. По данным сайта регионального правительства, в нем проживают 718 человек. Никольское находится в 775 километрах от Петропавловска-Камчатского.