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Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга - РИА Новости, 25.01.2022
Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
Судно "Калас", на борту которого находятся модульная котельная и обогреватели для жителей села Никольское, где сгорела котельная, вышло из... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:16
2022-01-25T08:16
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
остров беринга
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Судно "Калас", на борту которого находятся модульная котельная и обогреватели для жителей села Никольское, где сгорела котельная, вышло из Петропавловска-Камчатского на остров Беринга, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.Котельная в селе Никольское в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга, которая отапливала пять многоквартирных домов, сгорела в понедельник, произошло частичное обрушение кровли. В районе объявлен режим ЧС. Утром во вторник вертолет, на котором должны были доставить обогреватели для населения, вылететь не смог."Двадцать пятого января 2022 года из порта Петропавловска-Камчатского судно "Калас" с мобильной котельной на борту выдвинулось в сторону села Никольского Алеутского муниципального округа… Обогреватели, приобретенные КГКУ ЦОД, были загружены на судно "Калас" вместе с модульной котельной, взятой из краевого резерва на случай ЧС", – сказали в МЧС.По данным ведомства, судно прибудет в пункт назначения через несколько дней. По данным правительства, через полтора дня.Сгоревшая котельная отапливала пять многоквартирных жилых домов, в которых проживают 123 человека. В этих зданиях есть электричество, поэтому сейчас квартиры отапливают обогревателями.Село Никольское на острове Беринга - единственный населенный пункт в составе Алеутского муниципального округа Камчатского края. По данным сайта регионального правительства, в нем проживают 718 человек. Никольское находится в 775 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20220124/pozhar-1769295939.html
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), остров беринга, россия
08:16 25.01.2022
 
Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга

Судно с котельной вышло с Камчатки к острову Беринга, где без тепла остались 123 человека

© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краюПожар в котельной в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга
Пожар в котельной в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краю
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Судно "Калас", на борту которого находятся модульная котельная и обогреватели для жителей села Никольское, где сгорела котельная, вышло из Петропавловска-Камчатского на остров Беринга, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Котельная в селе Никольское в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга, которая отапливала пять многоквартирных домов, сгорела в понедельник, произошло частичное обрушение кровли. В районе объявлен режим ЧС. Утром во вторник вертолет, на котором должны были доставить обогреватели для населения, вылететь не смог.
Пожар в котельной в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 17:45
На острове Беринга потушили пожар в котельной
"Двадцать пятого января 2022 года из порта Петропавловска-Камчатского судно "Калас" с мобильной котельной на борту выдвинулось в сторону села Никольского Алеутского муниципального округа… Обогреватели, приобретенные КГКУ ЦОД, были загружены на судно "Калас" вместе с модульной котельной, взятой из краевого резерва на случай ЧС", – сказали в МЧС.
По данным ведомства, судно прибудет в пункт назначения через несколько дней. По данным правительства, через полтора дня.
Сгоревшая котельная отапливала пять многоквартирных жилых домов, в которых проживают 123 человека. В этих зданиях есть электричество, поэтому сейчас квартиры отапливают обогревателями.
Село Никольское на острове Беринга - единственный населенный пункт в составе Алеутского муниципального округа Камчатского края. По данным сайта регионального правительства, в нем проживают 718 человек. Никольское находится в 775 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Пожарные рукава - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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Загоревшаяся на острове Беринга котельная отапливала пять домов
 
ПроисшествияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Остров БерингаРоссия
 
 
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