https://ria.ru/20220125/kadyrov-1769404108.html

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова об Украине

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова об Украине - РИА Новости, 25.01.2022

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова об Украине

Основы внешней политики Российской Федерации, в которую входит и Чечня, формирует президент, заявил журналистам на брифинге Дмитрий Песков. Так представитель... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:31

2022-01-25T12:31

2022-01-25T19:10

политика

украина

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Основы внешней политики Российской Федерации, в которую входит и Чечня, формирует президент, заявил журналистам на брифинге Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова по действиям на Украине.Отвечая на вопрос, рассматривается ли Кадыров на высокие федеральные должности, представитель Кремля напомнил, что, как и у любого гражданина, у него есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента."Это право закреплено в Конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-то законных ограничений", — сказал Песков. Ранее Кадыров заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, и, будь он на месте президента России, "давно забрал бы Украину".

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/kadyrov-1769400732.html

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политика, украина, владимир путин, дмитрий песков, россия