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https://ria.ru/20220125/kadyrov-1769404108.html
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова об Украине
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова об Украине - РИА Новости, 25.01.2022
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова об Украине
Основы внешней политики Российской Федерации, в которую входит и Чечня, формирует президент, заявил журналистам на брифинге Дмитрий Песков. Так представитель... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:31
2022-01-25T19:10
политика
украина
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Основы внешней политики Российской Федерации, в которую входит и Чечня, формирует президент, заявил журналистам на брифинге Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова по действиям на Украине.Отвечая на вопрос, рассматривается ли Кадыров на высокие федеральные должности, представитель Кремля напомнил, что, как и у любого гражданина, у него есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента."Это право закреплено в Конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-то законных ограничений", — сказал Песков. Ранее Кадыров заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, и, будь он на месте президента России, "давно забрал бы Украину".
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политика, украина, владимир путин, дмитрий песков, россия
12:31 25.01.2022 (обновлено: 19:10 25.01.2022)
 
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова об Украине

Пресс-секретарь Путина Песков: Кадыров имеет право баллотироваться на выборах в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Основы внешней политики Российской Федерации, в которую входит и Чечня, формирует президент, заявил журналистам на брифинге Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова по действиям на Украине.

"Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", — сообщил Песков.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли Кадыров на высокие федеральные должности, представитель Кремля напомнил, что, как и у любого гражданина, у него есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента.
"Это право закреплено в Конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-то законных ограничений", — сказал Песков.
Ранее Кадыров заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, и, будь он на месте президента России, "давно забрал бы Украину".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
12:20В мире
Кадыров объяснил, как поступил бы с Украиной на месте Путина
 
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