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Чернышенко напомнил о необходимости наращивания новых инженерных кадров
Чернышенко напомнил о необходимости наращивания новых инженерных кадров - РИА Новости, 25.01.2022
Чернышенко напомнил о необходимости наращивания новых инженерных кадров
Новые инженерные кадры, которые готовятся в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы", должны помочь РФ к 2030 году выйти на 8-е место среди... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:41
2022-01-25T19:41
общество
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ржд
михаил мишустин
газпромнефть
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Новые инженерные кадры, которые готовятся в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы", должны помочь РФ к 2030 году выйти на 8-е место среди лучших стран по объему исследований и разработок, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Федеральные проекты по направлению "Наука" направлены на обеспечение технологического суверенитета России, напомнил Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года."Один из показателей суверенитета – присутствие России в числе 10 сильнейших стран по науке. Сейчас наши заделы позволяют нам удерживаться (в первой десятке). Но в рамках федпроектов мы ставим более амбициозные цели", - сказал Чернышенко.По его словам, предстоит поднять на принципиально новый уровень инженерную подготовку, для этого в РФ будут созданы 30 передовых инженерных школ. "Новые инженерные кадры необходимы сегодня практически во всех отраслях, например, в генетике", - отметил вице-премьер.Федеральный проект "Передовые инженерные школы" нацелен на ликвидацию разрыва между спросом и предложением высококвалифицированных кадров, пояснил Чернышенко. Работа в рамках проекта стартовала уже с августа 2021 года – были определены требования для передовых инженерных школ; сформирован пул высокотехнологичных компаний-партнеров проекта, в числе которых "Росатом", РЖД, Газпромнефть и другие; создана группа экспертов для проведения конкурсного отбора, который начнется в апреле нынешнего года, добавил Чернышенко."В результате мы создадим 30 инженерных школ нового поколения в партнерстве с высокотехнологичными компаниями", - сказал он.По словам Чернышенко, "эти партнерства изменят весь образовательный процесс" - студенты вузов будут учиться на реальных задачах, а передовые школы будут использовать у себя реальных практиков. Преподаватели пройдут повышение квалификации в формате длительной стажировки в технологическом бизнесе, а действующих инженеров будут привлекать к преподаванию в вузах, отметил вице-премьер."Мы рассчитываем получить в течение восьми лет не менее 10 тысяч таких специалистов", - сказал Чернышенко.Уже запущена пилотная программа для лучших студентов магистерских программ, и, как планируется, в 2025 году первые полторы тысячи выпускников магистратуры придут работать в российские компании, а к 2030 году их уже будет уже около 40 тысяч, добавил вице-премьер."И это окажет очень существенный вклад в достижение национальных целей. Мы делаем "большую ставку" как раз на выпускников этих школ, которые помогут нам обеспечить продвижение страны с десятого на восьмое место по объему исследований и разработок", - подчеркнул Чернышенко.
https://ria.ru/20220125/universitet-1769499932.html
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общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд, михаил мишустин, газпромнефть, дмитрий чернышенко, россия
19:41 25.01.2022
 
Чернышенко напомнил о необходимости наращивания новых инженерных кадров

Чернышенко заявил, что новые инженерные кадры помогут России выйти в лидеры стран по науке

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Новые инженерные кадры, которые готовятся в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы", должны помочь РФ к 2030 году выйти на 8-е место среди лучших стран по объему исследований и разработок, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Федеральные проекты по направлению "Наука" направлены на обеспечение технологического суверенитета России, напомнил Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.
"Один из показателей суверенитета – присутствие России в числе 10 сильнейших стран по науке. Сейчас наши заделы позволяют нам удерживаться (в первой десятке). Но в рамках федпроектов мы ставим более амбициозные цели", - сказал Чернышенко.
По его словам, предстоит поднять на принципиально новый уровень инженерную подготовку, для этого в РФ будут созданы 30 передовых инженерных школ. "Новые инженерные кадры необходимы сегодня практически во всех отраслях, например, в генетике", - отметил вице-премьер.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
19:06
Чернышенко заявил, что нужно сделать университет местом запуска стартапов
Федеральный проект "Передовые инженерные школы" нацелен на ликвидацию разрыва между спросом и предложением высококвалифицированных кадров, пояснил Чернышенко. Работа в рамках проекта стартовала уже с августа 2021 года – были определены требования для передовых инженерных школ; сформирован пул высокотехнологичных компаний-партнеров проекта, в числе которых "Росатом", РЖД, Газпромнефть и другие; создана группа экспертов для проведения конкурсного отбора, который начнется в апреле нынешнего года, добавил Чернышенко.
"В результате мы создадим 30 инженерных школ нового поколения в партнерстве с высокотехнологичными компаниями", - сказал он.
По словам Чернышенко, "эти партнерства изменят весь образовательный процесс" - студенты вузов будут учиться на реальных задачах, а передовые школы будут использовать у себя реальных практиков. Преподаватели пройдут повышение квалификации в формате длительной стажировки в технологическом бизнесе, а действующих инженеров будут привлекать к преподаванию в вузах, отметил вице-премьер.
"Мы рассчитываем получить в течение восьми лет не менее 10 тысяч таких специалистов", - сказал Чернышенко.
Уже запущена пилотная программа для лучших студентов магистерских программ, и, как планируется, в 2025 году первые полторы тысячи выпускников магистратуры придут работать в российские компании, а к 2030 году их уже будет уже около 40 тысяч, добавил вице-премьер.
"И это окажет очень существенный вклад в достижение национальных целей. Мы делаем "большую ставку" как раз на выпускников этих школ, которые помогут нам обеспечить продвижение страны с десятого на восьмое место по объему исследований и разработок", - подчеркнул Чернышенко.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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Чернышенко рассказал о планах обучения школьников языкам программирования
 
ОбществоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РЖДМихаил МишустинГазпромнефтьДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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