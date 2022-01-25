https://ria.ru/20220125/izolyatsiya-1769453475.html

Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели

Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели - РИА Новости, 25.01.2022

Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели

Срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, сократили с 14 до семи дней, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:41

2022-01-25T15:41

2022-01-25T18:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756976244_0:169:3078:1900_1920x0_80_0_0_e755b70f3f6fac18513054ef4466d49d.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, сократили с 14 до семи дней, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19", — отметили в ведомстве.Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее распоряжение уже зарегистрировали в Минюсте.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что инкубационный период у людей, заразившихся штаммом SARS-CoV-2 "омикрон", составляет от двух до пяти дней.На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели. Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.Многие страны также сокращают длительность изоляции для заразившихся граждан. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.

https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769447485.html

https://ria.ru/20220125/omikron-1769461027.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии