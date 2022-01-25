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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/izolyatsiya-1769453475.html
Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели
Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели - РИА Новости, 25.01.2022
Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели
Срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, сократили с 14 до семи дней, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:41
2022-01-25T18:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, сократили с 14 до семи дней, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19", — отметили в ведомстве.Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее распоряжение уже зарегистрировали в Минюсте.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что инкубационный период у людей, заразившихся штаммом SARS-CoV-2 "омикрон", составляет от двух до пяти дней.На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели. Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.Многие страны также сокращают длительность изоляции для заразившихся граждан. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.
https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769447485.html
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коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии
15:41 25.01.2022 (обновлено: 18:20 25.01.2022)
 
Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели

Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до семи дней

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрач-реаниматолог в реанимации Центра для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, на базе Тамбовской областной клинической больницы имени В. Д. Бабенко
Врач-реаниматолог в реанимации Центра для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, на базе Тамбовской областной клинической больницы имени В. Д. Бабенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач-реаниматолог в реанимации Центра для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, на базе Тамбовской областной клинической больницы имени В. Д. Бабенко
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, сократили с 14 до семи дней, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19", — отметили в ведомстве.
Попова отметила, что 70% заболевших не были привиты - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
15:21Распространение коронавируса
Почти 70 процентов россиян с "омикроном" не были привиты
Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее распоряжение уже зарегистрировали в Минюсте.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что инкубационный период у людей, заразившихся штаммом SARS-CoV-2 "омикрон", составляет от двух до пяти дней.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели. Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.
Многие страны также сокращают длительность изоляции для заразившихся граждан. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген этот срок сокращается до недели.
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16:11Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаКоронавирус в России
 
 
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