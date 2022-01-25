https://ria.ru/20220125/iran-1769401733.html
В Кремле ответили на вопрос об увеличении кредитной линии Ирану
В Кремле ответили на вопрос об увеличении кредитной линии Ирану - РИА Новости, 25.01.2022
В Кремле ответили на вопрос об увеличении кредитной линии Ирану
Контакты России и Ирана по итогам переговоров на высшем уровне в самых разных областях будут продолжены, и информация о результатах будет своевременно... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:23
2022-01-25T12:23
2022-01-25T12:46
в мире
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дмитрий песков
россия
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москва
владимир путин
ибрахим раиси
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Контакты России и Ирана по итогам переговоров на высшем уровне в самых разных областях будут продолжены, и информация о результатах будет своевременно представлена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Таким образов пресс-секретарь главы государства прокомментировал информацию о том, что между Москвой и Тегераном была достигнута предварительная договоренность об увеличении кредитной линии Ирану."Российско-иранские контакты по результатам переговоров на высшем уровне в самых разных областях будут продолжаться, о субстантивных итогах этих контактов мы будем своевременно информировать", - сказал Песков.Иранский президент Ибрахим Раиси на прошлой неделе пребывал в Москве с официальным визитом. В ходе него Раиси провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросам двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сфере. Стороны также обсудили международную повестку дня, в частности, ситуацию в Афганистане, обменялись мнениями о проблематике восстановления ядерной сделки с Тегераном. Были достигнуты соглашения по многим направлениям, в том числе и в развитии газовых и нефтяных месторождений, строительстве НПЗ.
https://ria.ru/20220122/peregovory-1769016556.html
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в мире, иран, дмитрий песков, россия, тегеран (город), москва, владимир путин, ибрахим раиси
12:23 25.01.2022 (обновлено: 12:46 25.01.2022)
В Кремле ответили на вопрос об увеличении кредитной линии Ирану
Песков на вопрос об увеличении кредитной линии Ирану: контакты будут продолжены