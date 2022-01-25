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https://ria.ru/20220125/inflyatsiya-1769400088.html
Байден погрузил США в кризис и рад этому
Байден назвал рекордную инфляцию в США "большим активом" - РИА Новости, 25.01.2022
Байден погрузил США в кризис и рад этому
Джо Байден посчитал инфляцию, уровень которой в США достиг рекордных семи процентов, большим активом, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:18
2022-01-25T13:04
сша
джо байден
федеральная резервная система сша
джером пауэлл
цены на нефть
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Джо Байден посчитал инфляцию, уровень которой в США достиг рекордных семи процентов, большим активом, пишет The Wall Street Journal.Журналист Fox News Питер Дуси на брифинге перед заседанием Совета по конкуренции спросил у американского лидера, рассматривает ли он рост цен как "политическую обузу" в преддверии промежуточных выборов."Это большой актив! Больше инфляции!" — ответил Байден, после чего назвал сотрудника СМИ "глупым сукиным сыном".Уровень инфляции в Соединенных Штатах оказался рекордным за последние 40 лет: по итогам июня 1982 года она составляла 7,2%. В стране повысились цены на недвижимость, личный транспорт и продукты питания. Темпы ускорились за счет восстановления экономики на фоне пандемии коронавируса, вливания средств конгрессом и Федеральной резервной системой (ФРС), а также нарушений в цепочке производственных поставок. Глава агентства Джером Пауэлл в ноябре признал, что высокую инфляцию пора перестать называть временной.Центральный банк Америки находится на пути к тому, чтобы начать цикл регулярного повышения процентных ставок в марте. Задача ФРС будет заключаться в том, чтобы повысить ставки, но не допустить рецессии и роста безработицы.По данным СМИ, сам Байден столкнется с политическими последствиями инфляции со стороны избирателей, которые обвиняют его и Демократическую партию в повышении цен. Промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20220125/zvonok-1769354101.html
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Президент США Джо Байден обозвал журналиста на пресс-конференции
Президент США Джо Байден обозвал журналиста на пресс-конференции
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сша, джо байден, федеральная резервная система сша, джером пауэлл, цены на нефть
12:18 25.01.2022 (обновлено: 13:04 25.01.2022)
 
Байден назвал рекордную инфляцию в США "большим активом"

Президент США Байден обрадовался высокой инфляции, прежде чем обозвать журналиста Fox News

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Джо Байден посчитал инфляцию, уровень которой в США достиг рекордных семи процентов, большим активом, пишет The Wall Street Journal.
Журналист Fox News Питер Дуси на брифинге перед заседанием Совета по конкуренции спросил у американского лидера, рассматривает ли он рост цен как "политическую обузу" в преддверии промежуточных выборов.
Президент США Джо Байден слушает вопрос журналиста Fox News Питера Дуси - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 06:49
Журналист Fox News рассказал о звонке от оскорбившего его Байдена
"Это большой актив! Больше инфляции!" — ответил Байден, после чего назвал сотрудника СМИ "глупым сукиным сыном".
Уровень инфляции в Соединенных Штатах оказался рекордным за последние 40 лет: по итогам июня 1982 года она составляла 7,2%. В стране повысились цены на недвижимость, личный транспорт и продукты питания. Темпы ускорились за счет восстановления экономики на фоне пандемии коронавируса, вливания средств конгрессом и Федеральной резервной системой (ФРС), а также нарушений в цепочке производственных поставок. Глава агентства Джером Пауэлл в ноябре признал, что высокую инфляцию пора перестать называть временной.
Центральный банк Америки находится на пути к тому, чтобы начать цикл регулярного повышения процентных ставок в марте. Задача ФРС будет заключаться в том, чтобы повысить ставки, но не допустить рецессии и роста безработицы.
По данным СМИ, сам Байден столкнется с политическими последствиями инфляции со стороны избирателей, которые обвиняют его и Демократическую партию в повышении цен. Промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 10:26
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СШАДжо БайденФедеральная резервная система СШАДжером ПауэллЦены на нефть
 
 
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