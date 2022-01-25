https://ria.ru/20220125/inflyatsiya-1769400088.html

Байден погрузил США в кризис и рад этому

Байден назвал рекордную инфляцию в США "большим активом" - РИА Новости, 25.01.2022

Байден погрузил США в кризис и рад этому

Джо Байден посчитал инфляцию, уровень которой в США достиг рекордных семи процентов, большим активом, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:18

2022-01-25T12:18

2022-01-25T13:04

сша

джо байден

федеральная резервная система сша

джером пауэлл

цены на нефть

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Джо Байден посчитал инфляцию, уровень которой в США достиг рекордных семи процентов, большим активом, пишет The Wall Street Journal.Журналист Fox News Питер Дуси на брифинге перед заседанием Совета по конкуренции спросил у американского лидера, рассматривает ли он рост цен как "политическую обузу" в преддверии промежуточных выборов."Это большой актив! Больше инфляции!" — ответил Байден, после чего назвал сотрудника СМИ "глупым сукиным сыном".Уровень инфляции в Соединенных Штатах оказался рекордным за последние 40 лет: по итогам июня 1982 года она составляла 7,2%. В стране повысились цены на недвижимость, личный транспорт и продукты питания. Темпы ускорились за счет восстановления экономики на фоне пандемии коронавируса, вливания средств конгрессом и Федеральной резервной системой (ФРС), а также нарушений в цепочке производственных поставок. Глава агентства Джером Пауэлл в ноябре признал, что высокую инфляцию пора перестать называть временной.Центральный банк Америки находится на пути к тому, чтобы начать цикл регулярного повышения процентных ставок в марте. Задача ФРС будет заключаться в том, чтобы повысить ставки, но не допустить рецессии и роста безработицы.По данным СМИ, сам Байден столкнется с политическими последствиями инфляции со стороны избирателей, которые обвиняют его и Демократическую партию в повышении цен. Промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20220125/zvonok-1769354101.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768678985.html

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Президент США Джо Байден обозвал журналиста на пресс-конференции Президент США Джо Байден обозвал журналиста на пресс-конференции 2022-01-25T12:18 true PT0M25S

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