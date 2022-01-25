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Мишустин призвал наращивать уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Мишустин призвал наращивать уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
Мишустин призвал наращивать уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал наращивать уровень коллективного иммунитета от коронавируса. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:37
2022-01-25T15:37
2022-01-25T15:43
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал наращивать уровень коллективного иммунитета от коронавируса."В субъектах РФ надо создать все условия, чтобы можно было удобно сделать прививку, в том числе повторную, и важно наращивать уровень коллективного иммунитета", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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15:37 25.01.2022 (обновлено: 15:43 25.01.2022)
Мишустин призвал наращивать уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Премьер Мишустин призвал наращивать уровень коллективного иммунитета к коронавирусу