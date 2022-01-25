https://ria.ru/20220125/gubarev-1769433115.html

Глава РАН выразил соболезнования из-за смерти писателя Губарева

Глава РАН выразил соболезнования из-за смерти писателя Губарева - РИА Новости, 25.01.2022

Глава РАН выразил соболезнования из-за смерти писателя Губарева

Писатель и журналист Владимир Губарев выступал в защиту отечественной науки, его кончина стала большой утратой, заявил президент Российской академии наук... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:32

2022-01-25T14:32

2022-01-25T17:38

общество

владимир губарев (писатель)

александр сергеев (ран)

новости культуры

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Писатель и журналист Владимир Губарев выступал в защиту отечественной науки, его кончина стала большой утратой, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.Во вторник стало известно о кончине Губарева на 84-м году жизни."Он выступал за защиту российской науки и Российской академии наук. Это большая потеря не только для писательского сообщества, но и для всех нас", - сказал Сергеев в ходе заседания президиума РАН. Его участники почтили память Губарева минутой молчания.Губарев родился 26 августа 1938 года. Он работал в газетах "Комсомольская правда" и "Правда". Освещал проблемы геологии, природопользования, минерально-сырьевых ресурсов, управления горной промышленностью в экстремальных природно-климатических условиях Севера.Он был первым журналистом, допущенным к систематическому освещению работы отечественной космической и атомной отрасли. В апреле 1961 года Губарев стал автором первого газетного репортажа, в котором рассказывалось о полете Юрия Гагарина в космос. Спустя четверть века, 26 апреля 1986 года он первым из представителей СМИ оказался на месте Чернобыльской аварии.В серии "Судьба науки и учёных России" вышло 14 книг автора. На канале "Культура" Губарев вел цикл передач "Реальная фантастика". В 2018 году был удостоен почётного звания "Легенда российской журналистики". Был членом редакционного совета журнала "Наука и жизнь".

https://ria.ru/20200819/1575969647.html

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общество, владимир губарев (писатель), александр сергеев (ран), новости культуры