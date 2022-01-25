https://ria.ru/20220125/gubarev-1769399968.html

Умер советский писатель и журналист Владимир Губарев

Умер советский писатель и журналист Владимир Губарев - РИА Новости, 25.01.2022

Умер советский писатель и журналист Владимир Губарев

Умер советский писатель, журналист Владимир Губарев, сообщается в Telegram-аккаунте Союза журналистов России. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:17

2022-01-25T12:17

2022-01-25T12:29

общество

союз журналистов россии

владимир губарев (писатель)

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Умер советский писатель, журналист Владимир Губарев, сообщается в Telegram-аккаунте Союза журналистов России.Губарев родился 26 августа 1938 года. Он работал в газетах "Комсомольская правда" и "Правда"."Ушел из жизни журналист Владимир Степанович Губарев", - говорится в telegram-аккаунте. Союз журналистов России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного.На сайте СЖР отмечается, что Губарев освещал проблемы геологии, природопользования, минерально-сырьевых ресурсов, управления горной промышленностью в экстремальных природно-климатических условиях Севера. Вместе с директором Геологического института Кольского филиала АН СССР Игорем Бельковым в 1981 году сопровождал канадских геологов в Апатитах и Хибинах. 12 августа 1981 года в "Правде" об этой экспедиции вышла статья Губарева "Камни Кейв", впоследствии опубликованная в сборнике "Восхождение к подвигу".Также 26 апреля 1986 года первым из журналистов оказался на месте Чернобыльской аварии — уже через несколько часов после серии взрывов. Под впечатлением от увиденного написал пьесу "Саркофаг", которая была поставлена в 56 театрах мира и имела огромный успех, особенно в Японии.В серии "Судьба науки и ученых России" вышло 14 книг автора. На канале "Культура" Губарев вёл цикл передач "Реальная фантастика". В 2018 году был удостоен почётного звания "Легенда российской журналистики". Был членом редакционного совета журнала "Наука и жизнь".

https://ria.ru/20211013/bryukhanov-1754443157.html

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общество, союз журналистов россии, владимир губарев (писатель), россия