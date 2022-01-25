https://ria.ru/20220125/grubost-1769347715.html

Байден грубо обозвал журналиста FoxNews

Байден грубо обозвал журналиста FoxNews - РИА Новости, 25.01.2022

Байден грубо обозвал журналиста FoxNews

Президент США Джо Байден на мероприятии с участием прессы отреагировал на выкрики журналистов, обозвав одного из телерепортеров. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T02:53

2022-01-25T02:53

2022-01-25T06:24

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден на мероприятии с участием прессы отреагировал на выкрики журналистов, обозвав одного из телерепортеров.После вступительного слова президента и представителей администрации прессу попросили покинуть зал. Журналисты стали выкрикивать вопросы. "По одной причине я не люблю делать этого: вы никогда не освещаете существо встречи", - сказал президент США.Затем в общем гуле несколько реплик выкрикнул корреспондент FoxNews Питер Дуси, его Байден неоднократно с иронией называл одним из самых любимых журналистов за критические высказывания в адрес его политики. Как передает FoxNews, Дуси поинтересовался у Байдена, станет ли тот отвечать на вопрос об инфляции, которая, по его словам, станет "политической обузой" в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.Байден назвал слова Дуси "ценным замечанием". "Больше инфляции", - вздохнув, тихо сказал президент США. На этом трансляция на сайте Белого дома прекратилась.Но, как следует из трансляции кабельной сети C-Span, Байден продолжил свою речь и сказал, почти не шевеля губами и смотря на журналиста: "Ну что за тупой сукин сын...".После случившегося Дуси вышел в эфир с лужайки Белого дома и, смеясь, обсудил с коллегами в студии, что из-за шума не услышал, как Байден обозвал его, и не сразу поверил коллегам, которые рассказали о нелестной оценке из уст президента.

https://ria.ru/20220125/videokonferentsiya-1769344873.html

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сша

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в мире, сша, джо байден