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Байден грубо обозвал журналиста FoxNews
Байден грубо обозвал журналиста FoxNews - РИА Новости, 25.01.2022
Байден грубо обозвал журналиста FoxNews
Президент США Джо Байден на мероприятии с участием прессы отреагировал на выкрики журналистов, обозвав одного из телерепортеров. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T02:53
2022-01-25T06:24
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден на мероприятии с участием прессы отреагировал на выкрики журналистов, обозвав одного из телерепортеров.После вступительного слова президента и представителей администрации прессу попросили покинуть зал. Журналисты стали выкрикивать вопросы. "По одной причине я не люблю делать этого: вы никогда не освещаете существо встречи", - сказал президент США.Затем в общем гуле несколько реплик выкрикнул корреспондент FoxNews Питер Дуси, его Байден неоднократно с иронией называл одним из самых любимых журналистов за критические высказывания в адрес его политики. Как передает FoxNews, Дуси поинтересовался у Байдена, станет ли тот отвечать на вопрос об инфляции, которая, по его словам, станет "политической обузой" в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.Байден назвал слова Дуси "ценным замечанием". "Больше инфляции", - вздохнув, тихо сказал президент США. На этом трансляция на сайте Белого дома прекратилась.Но, как следует из трансляции кабельной сети C-Span, Байден продолжил свою речь и сказал, почти не шевеля губами и смотря на журналиста: "Ну что за тупой сукин сын...".После случившегося Дуси вышел в эфир с лужайки Белого дома и, смеясь, обсудил с коллегами в студии, что из-за шума не услышал, как Байден обозвал его, и не сразу поверил коллегам, которые рассказали о нелестной оценке из уст президента.
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в мире, сша, джо байден
02:53 25.01.2022 (обновлено: 06:24 25.01.2022)
 
Байден грубо обозвал журналиста FoxNews

Президент США Байден грубо оскорбил журналиста FoxNews, задавшего вопрос об инфляции

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден на мероприятии с участием прессы отреагировал на выкрики журналистов, обозвав одного из телерепортеров.
После вступительного слова президента и представителей администрации прессу попросили покинуть зал. Журналисты стали выкрикивать вопросы. "По одной причине я не люблю делать этого: вы никогда не освещаете существо встречи", - сказал президент США.
Затем в общем гуле несколько реплик выкрикнул корреспондент FoxNews Питер Дуси, его Байден неоднократно с иронией называл одним из самых любимых журналистов за критические высказывания в адрес его политики.
Как передает FoxNews, Дуси поинтересовался у Байдена, станет ли тот отвечать на вопрос об инфляции, которая, по его словам, станет "политической обузой" в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
01:11
Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
Байден назвал слова Дуси "ценным замечанием". "Больше инфляции", - вздохнув, тихо сказал президент США. На этом трансляция на сайте Белого дома прекратилась.
Но, как следует из трансляции кабельной сети C-Span, Байден продолжил свою речь и сказал, почти не шевеля губами и смотря на журналиста: "Ну что за тупой сукин сын...".
После случившегося Дуси вышел в эфир с лужайки Белого дома и, смеясь, обсудил с коллегами в студии, что из-за шума не услышал, как Байден обозвал его, и не сразу поверил коллегам, которые рассказали о нелестной оценке из уст президента.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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